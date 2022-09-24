台塑麥寮園區節能減排及循環經濟績優部門　獲頒24獎項

▲針對績優部門表揚獎勵由台塑公司董事長林健男主持，共頒發年度綜合評比績優廠處、減少碳排放量、節省用水量、節省用汽量、節省用電量及雨水收集績優等6類共24項獎項。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

近年因全球氣候暖化現象為世界經濟帶來了巨大風險，台塑企業麥寮園區每年進行廠際間節能減排、循環經濟的評比，並針對績優部門表揚獎勵，今年由台塑公司董事長林健男主持，頒發年度綜合評比績優廠處、減少碳排放量、節省用水量、節省用汽量、節省用電量及雨水收集績優等6類共24項獎項。

麥寮管理處說明，台塑企業面對氣候變遷對營運帶來的影響，持續積極推動節能減排循環經濟，減少能耗、水耗，厚植企業競爭力，以排碳量最高峰的2007年為基準年，2020年碳排放量已較2007年減少15.7%，也已規畫短期(2025年)及中期(2030年)的減碳目標，分別較2007年減碳20%及35%，長期則以2050年達到碳中和為目標。

麥寮園區發揮上下游垂直整合的優勢，從1999年建廠以來就積極推動節水、節能及循環經濟，至2021年累積的減碳量已達31,269座大安森林公園的年吸碳量，累積節水量也達到21.8座新竹寶山水庫的蓄水量，另外2021年共收集了733萬噸雨水，相當於雲林縣43天的生活用水量，這些具體數據都可印證台塑企業努力的成效。

麥寮管理處表示，除了廠內努力節約能源，減少碳排放量之外，也為消費端未妥善處理的廢棄物提出解決方案，如台塑公司將廢牡蠣殼回收做成抗菌複合材料、南亞公司回收寶特瓶做成纖維、台化公司回收廢漁網與蚵繩再製成耐隆原料，麥寮園區同時也積極整合雲林縣當地資源，使用雲林縣生活垃圾製成的固體衍生燃料(RDF)摻配在麥寮園區鍋爐混燒，既能有效去化垃圾，又能降低煤炭使用量，並將雲林縣產生的廚餘製成有機堆肥後，回饋給雲林縣農民使用，顯示本企業與雲林縣共存共榮，創造經濟發展與環保之間的最佳平衡。

▲針對績優部門表揚獎勵由台塑公司董事長林健男主持，共頒發年度綜合評比績優廠處、減少碳排放量、節省用水量、節省用汽量、節省用電量及雨水收集績優等6類共24項獎項。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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