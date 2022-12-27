女隊員亮麗吸睛！　台東縣消防局2023年電子月曆...開放民眾下載

▲台東縣消防局首發2023年電子月曆。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣消防局日前在社群網站分享2023年月曆拍攝花絮，除了傳統猛男吸睛外，並加入女隊員吸晴指度破表，讓全國民眾看到後山不亞於都市之水準魅力，馬上成為大家討論焦點。電子月曆於27日正式在台東縣消防局粉絲專頁上架曝光，並供民眾下載高清版本(網站連結：https://www.facebook.com/ttfd119)。

台東縣消防局在管建興局長帶領下，積極推動消防業務專業分工，此次月曆主角分別來自消防局所轄不同單位，有特搜隊、高救隊、救護隊、安檢隊及搜救犬隊等，另拍攝場景及內容豐富，讓人相當驚艷，透過此次電子月曆呈現消防工作的多面向、充分展現救災救護安檢專業。





消防局表示，這是台東第一次拍攝猛男美女消防電子月曆，因為紙本印刷年曆製作經費龐大，消防局預防科小編張馨予只用短短2個月就找齊約15位隊員和拍攝團隊，用不到3萬元的經費，完成電子月曆拍攝和後製，雖然製作期間短，作品的水準卻可媲美直轄市，一推出造成網路上佳評及討論不斷，甚至好多人敲碗詢問月曆哪裡索取、要開版印刷嗎？大家的聲音消防局聽到了，特別上架供普羅大眾來下載。