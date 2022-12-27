台東寒舍茶坊大火損失上億　還好「台灣銀行」未遭波及

▲寒舍茶坊失火，損失初估破億。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣卑南鄉頂岩灣知名的「寒舍茶坊」26日發生火警，燃燒面積約150平方公尺，不少店家收藏品慘遭祝融，初步損失恐破億元，但所幸無人員傷亡，目前火警原因仍待警消深入調查。

台東縣消防局表示，26日下午4時32分接獲報案人稱卑南鄉賓朗村頂岩灣「寒舍茶坊」有黑煙直竄天際，隨即派遣卑南、南王、台東3分隊車組，共9車17人並通報台東大隊出勤。

消防隊抵達現場隨即佈水線灌救，但由於建物乃木造結構，火勢一發不可收拾，燃燒很快，濃煙在數公里外都可看見。消防人員大約在半小時後控制火勢，進行殘火處理，燃燒面積約150平方公尺。

寒舍茶坊負責人、台東縣前議員曾宏賢表示，還好下午尚未開始營業，裡面沒有客人，失火區域是存放他收集的古物及堆置雜物區，研判可能是電線走火所導致。

▲「台灣銀行」逃過一劫。（圖／記者楊漢聲攝）

火災燒掉一大半建物及部分收藏品，曾宏賢說，幸運的是，大火沒有延燒到放置「台灣銀行」銅鑄大字等文物的右側庫房，讓他的部分寶貝能繼續保存。

曾宏賢熱愛台灣文化，長期蒐集台灣文物，走訪全台各地，約收藏了5千餘件文物、藏品，這次慘遭祝融損失恐破億，更是燒掉他一大半的回憶，曾宏賢兒子也貼文表示，感謝大家的關心，期待寒舍東山再起的時候。