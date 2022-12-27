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議會民進黨團發起「尋找林奕華」運動　痛批蔣萬安「獨裁DNA發酵」

▲▼台北市議會民進黨團召開「小孩子才做選擇？小霸王林奕華什麼都要！」記者會。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市議會民進黨團召開「小孩子才做選擇？小霸王林奕華什麼都要！」記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安日前宣布由立委林奕華擔任副市長，但要等到2月才會上任，造成大安區立委無需補選，引發外界批評，就連國民黨黨內也傳出不滿聲音。台北市議會民進黨團27日召開記者會，要「協尋林奕華」，痛批林奕華應尊重民主機制，趕快辭去立委到台北市政府就職，「不要玩弄台北市民」。

面對林奕華2月才來接台北市政府副市長，台北市議會民進黨團27日召開「小孩子才做選擇？小霸王林奕華什麼都要！」記者會，民進黨團副總召、台北市議員陳賢蔚表示，國民黨回來台北市主政，是不是也讓國民黨威權復辟台北市？蔣萬安當選市長，是不是也讓蔣家獨裁DNA作祟發酵？

▲▼台北市議會民進黨團召開「小孩子才做選擇？小霸王林奕華什麼都要！」記者會。（圖／記者袁茵攝）

陳賢蔚批評，蔣萬安剛當選台北市長後，第一件做的事情就是鼓勵台北市議員王鴻薇參加立委補選，希望促成台北市少掉1席市議員監督市政，副市長人選更荒謬，允許林奕華延後幾個月再上任，造成沒收台北市一席立委席次，呼籲蔣萬安懸崖勒馬，靠民主機制選上市長，就不應玩弄、踐踏民主，沒收台北市一席市議員，又沒收一席立委。

民進黨團總幹事鍾佩玲也呼籲，不要為了政治利益犧牲權益，台北市將近2個月沒有副市長、大安區1年沒有立委，不要為了所謂政治算計，或是外傳的內部鬥爭而犧牲民眾權益，如果真的要為人民服務，就請一步到位，「不要為了黨意或其他原因，辜負了人民信任。」

民進黨團總召簡舒培表示，國民黨若人才濟濟，為什麼非要林奕華不可？林奕華就像是小霸王一樣「什麼都想要」，沒收大安區立委，2月才來當副市長，「可以這麼自私嗎？民主制度是讓國民黨這樣玩弄嗎？」因此要來協尋大安區立委、台北市副市長林奕華，趕快到台北市政府就職，不要玩弄市民。

簡舒培指出，林奕華2020年在大安區得票數逾9萬票，但明年2月即將辜負9萬多人的期待，有先問過這9萬多名選民的心情嗎？不懂林奕華為什麼這麼偉大，要讓230多萬人等她一個人，倘若蔣萬安真的非林奕華不可，就請林奕華把立委還給大安區居民，重新進行立委補選，別用制度空隙沒收席次。

而簡舒培也呼籲，市民一同來協尋台北市政府的副市長林奕華，在2月就任以前，看到林奕華就跟她打卡、拍照，發起全民運動「尋找林奕華」。

針對國民黨主席朱立倫稱林奕華2月就任是「順理成章」，不會再浪費公帑？簡舒培批評，沒收人民權利有什麼順理成章？台灣各區都有立委，但大安區卻沒有，為什麼非要林奕華不可，難道林奕華是小霸王，什麼都想要，國民黨也就什麼都給她？朱立倫會講出這樣的話，就是沒有民主素養，完全不認為侵害到國民權益，且未來還想競選總統，真的超可怕。

對此，台北市政府發言人羅旺哲回應，未來不論是林奕華副市長或是整個市府團隊，會以實際的市政成績來向市民說明，歡迎外界進行檢驗。

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