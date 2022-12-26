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博客來勞資爭議！北市勞動局初步認定違法　最高恐罰300萬元

▲▼ 博客來。（圖／記者劉維榛攝）

▲博客來。（圖／記者劉維榛攝）

記者袁茵／台北報導

博客來網路書店爆出「假承攬真僱用」清潔工事件，工作20多年的清潔阿姨突然被解僱卻沒有退休金，只能尋求法律協助。面對衍生出的勞資糾紛案，台北市勞動局26日表示，已派員前往公司實施勞動檢查，初步認定該公司與清潔員有僱傭關係，因此有違法情事，最高可處300萬元罰款。

台北市勞動局長高寶華說明，上周發生社會關注勞資爭議案件，勞動局立即派員進行勞動檢查，26日初步檢查發現，經調查，該名清潔人員除了上班時間、地點有受到拘束，契約內容也明示需受公司指導指示，且清潔工作使用的相關耗材也是由公司提供，已符合勞動契約特有的從屬性，雙方具有勞僱關係，受《勞動基準法》所拘束。

北市勞動局檢視公司提供資料，發現該公司未置備勞工名卡、工資清冊，也未依勞工工作年資核予特別休假，初步認定涉有違反《勞動基準法》第7條、第23條及第38條規定之虞，將進行依相關行政裁罰審查事宜，一旦確認違法事實，得分別處以新台幣2萬元至100萬元罰款；至於社會關注未投保勞工保險部分，因涉及勞工保險條例，已由勞動部另案派員稽查。

高寶華強調，對於事業單位誤用或濫用承攬契約，勞動局皆嚴格檢視，請事業單位勿以身試法，損害勞工權益。同時呼籲，如有勞工有相關問題，可透過台北市政府「HELLO TAIPEI單一陳情系統」反映，勞動局將儘速協助解決爭議。

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