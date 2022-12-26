　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

兌現與王偉忠承諾！蔣萬安真的去訪清潔隊了　「偉大城市有賴他們」

▲▼台北市長蔣萬安27日傍晚由環保局長吳盛忠陪同下慰勞清潔隊員。（圖／台北市政府環保局提供）

▲台北市長蔣萬安27日傍晚由環保局長吳盛忠陪同下慰勞清潔隊員。（圖／台北市政府環保局提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安過去於選舉期間接受主持人王偉忠訪問，被問及當選後要做的3件事，蔣萬安稱要先拜訪北市府公務員和清潔隊、看智慧電桿，引發外界討論。蔣萬安26日傍晚由環保局長吳盛忠陪同，親自前往了解清潔隊員收運垃圾情形，兌現承諾。

台北市環保局表示，蔣萬安26日傍晚由吳盛忠陪同，前往信義區隊停車場慰勞準備出勤的清潔隊員，並至中興公園垃圾收運點了解清潔隊員收運垃圾情形，也感謝全體清潔隊員為市容整潔終年努力，並提前祝福所有清潔同仁新年愉快，平安順心。

▲▼台北市長蔣萬安27日傍晚由環保局長吳盛忠陪同下慰勞清潔隊員。（圖／台北市政府環保局提供）

蔣萬安表示，一大清早市民還沒有起床，環保局清潔隊的夥伴已經在街道上清掃，其他還有包括溝渠清疏、垃圾分類清運、廚餘資源回收等，都是靠清潔隊員幫市民朋友、幫這座城市維持整體的環境。

蔣萬安指出，本周六（12月31日）就是跨年晚會，可預見屆時會有非常多的人潮，還有緊接而來的春節連假等，都要靠大家努力地協助維護環境、清運垃圾，相信「一座偉大的城市，有賴偉大的清潔隊員」因此第一件事要來看看辛苦的夥伴，除了加油打氣也聽聽大家的心聲，未來共同努力迎接一個嶄新的未來，打造一個更好的台北、與國際並駕齊驅的首善之都。

環保局說明，「台北最High新年城2023跨年晚會」已進入倒數階段，在疫情持續穩定趨緩下，預計將會湧入大量人潮，該局也規劃動員逾700名清潔人力，以有效維護市府周邊各捷運出入口及活動會場環境整潔，也期許市民歡慶跨年之餘，能自備環保器具減少一次性物品的使用，減少垃圾也避免亂丟垃圾，共同為維護環境美好的市容出一份力。

▲▼台北市長蔣萬安27日傍晚由環保局長吳盛忠陪同下慰勞清潔隊員。（圖／台北市政府環保局提供）

▲▼台北市長蔣萬安27日傍晚由環保局長吳盛忠陪同下慰勞清潔隊員。（圖／台北市政府環保局提供）

▲▼台北市長蔣萬安27日傍晚由環保局長吳盛忠陪同下慰勞清潔隊員。（圖／台北市政府環保局提供）

►滴...答...滴..答..大金冷暖氣現折最高4000倒數中

ET快訊
網嗆張峰奇「聽說你對小甜甜施暴」　李亮瑾怒開罵
幕後／蔡英文明拍板役期延長1年　比照「美豬模式」先黨內溝通
鄭家純「看新聞留言」告80網友：謝謝禮金啦
神明指示！庹宗康、許效舜「歃血結拜」成兄弟
醫院插座「紅、白色差超大」　插錯恐要人命
台灣平均智商曾世界第1　最新排名曝光輸給「他們」
NanaQ拍3點全露裸照！　正面解放：有誰比極簡女更適合？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

議員上任首日「差點晚7天回家」！她遇貨車鬼切衝對向　驚險畫面曝

蔡英文明宣布役期延長　綠委建議一次看：強化溝通、查照改審查

幕後／蔡英文明拍板役期延長1年　比照「美豬模式」先黨內溝通

趙少康揭台美軍人薪資福利驚人差距！　喊話「提高募兵待遇」

怒控蔣萬安「合謀林奕華出奧步」！媒體人：難怪國民黨上不了主桌

兌現與王偉忠承諾！蔣萬安真的去訪清潔隊了　「偉大城市有賴他們」

朱立倫稱補選「浪費公帑」　林俊憲諷：蔣介石若知道都自嘆不如！

幕後／政府明年可發2次五倍券！發放時間點曝　得先衡量能源虧損

博客來勞資爭議！北市勞動局初步認定違法　最高恐罰300萬元

發N倍券、現金有望！　蘇貞昌下令：研擬疫後振興、照顧弱勢方案

本土劇男星「賣到假貨」爆哭道歉！　直播承諾「賣1賠3」慘賠6位數

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

蔣萬安接任台北市長　典禮前小兒子突爆哭

男搞笑演出「8+9KTV結帳」　1個人阿莎力、1群人凹折扣

韓國老師課堂被拱熱舞　秒上台展魅力學生嗨翻

呆萌水豚泡柚子浴慶冬至　日動物園：已有40年傳統

9個月不見！萌娃視訊爸　下秒本尊突出現錯亂爆哭

蕭煌奇唱《阿嬤的話》情緒潰堤　哭喊：阿嬤，我們都很想祢...

女三寶路肩迴轉2車道　「害3名車連環撞」釀禍

牽孩走斑馬線無車禮讓　他轟行人地獄：還按喇叭

議員上任首日「差點晚7天回家」！她遇貨車鬼切衝對向　驚險畫面曝

蔡英文明宣布役期延長　綠委建議一次看：強化溝通、查照改審查

幕後／蔡英文明拍板役期延長1年　比照「美豬模式」先黨內溝通

趙少康揭台美軍人薪資福利驚人差距！　喊話「提高募兵待遇」

怒控蔣萬安「合謀林奕華出奧步」！媒體人：難怪國民黨上不了主桌

兌現與王偉忠承諾！蔣萬安真的去訪清潔隊了　「偉大城市有賴他們」

朱立倫稱補選「浪費公帑」　林俊憲諷：蔣介石若知道都自嘆不如！

幕後／政府明年可發2次五倍券！發放時間點曝　得先衡量能源虧損

博客來勞資爭議！北市勞動局初步認定違法　最高恐罰300萬元

發N倍券、現金有望！　蘇貞昌下令：研擬疫後振興、照顧弱勢方案

議員上任首日「差點晚7天回家」！她遇貨車鬼切衝對向　驚險畫面曝

網嗆張峰奇「聽說你對小甜甜施暴」　李亮瑾開罵：你在現場嗎？

日本創下百億票房！　《新世紀福音戰士》劇場版完結2月在台上映

天氣好冷！主人壞笑擺「美味關鍵」　關心嫩雞：要不要洗熱水澡？

南韓狂射100機砲仍未擊落「入侵無人機」　越界拍北韓軍事設施反制

大專棒聯／盧奕呈代打建功　國體4比3險勝東大

跑麗寶國際賽車場「最低1000元起」！避震器廠辦俱樂部改遊戲規則

鄭家純「看新聞留言」告50網友　曝還要再告30人：謝謝禮金啦

蔡英文明宣布役期延長　綠委建議一次看：強化溝通、查照改審查

維他命C含量是檸檬2.9倍！營養師曝「吃釋迦好處」

天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

政治熱門新聞

民國94年生役男確定兵役延長！　1年訓練內容尚在最後精修

稅收超徵4500億！　綠委槓中央「還財於民」：每人可領近2萬

快訊／蔡英文明親自宣布義務役恢復1年制方案　睽違2年接受媒體提問

幕後／政府明年可發2次五倍券！發放時間點曝　得先衡量能源虧損

發N倍券、現金有望！　蘇貞昌下令：研擬疫後振興、照顧弱勢方案

台南市議長選舉跑票　李鎮國道歉：被民進黨騙了

淡大論文遭撤銷！前宜蘭市長江聰淵道歉

快訊／71共機擾台破紀錄！　國防部：嚴密監控與應處

快訊／英系立委串聯　全民普發現金1萬元

柯P回來啦！柯文哲今不騎王世堅腳踏車

中選會公告　陳靜敏、陳琬惠遞補立委

曾俊傑退黨當上副議長　遭國民黨開除黨籍！

女當選人「就職典禮失蹤」首發聲

換不掉蘇？游淑慧：蔡英文壓不住了

更多熱門

相關新聞

博客來勞資爭議！北市初步認定違法

博客來勞資爭議！北市初步認定違法

博客來網路書店爆出「假承攬真僱用」清潔工事件，工作20多年的清潔阿姨突然被解僱卻沒有退休金，只能尋求法律協助。面對衍生出的勞資糾紛案，台北市勞動局26日表示，已派員前往公司實施勞動檢查，初步認定該公司與清潔員有僱傭關係，因此有違法情事，最高可處300萬元罰款。

她批林奕華就任將會少1名立委　轟蔣萬安：用制度佔便宜

她批林奕華就任將會少1名立委　轟蔣萬安：用制度佔便宜

蔣萬安接棒「7：30晨會」　柯文哲前幕僚：機制的健全比較重要

蔣萬安接棒「7：30晨會」　柯文哲前幕僚：機制的健全比較重要

沒見到柯文哲「茫茫然」　王世堅：沒有我「他會胡言亂語」

沒見到柯文哲「茫茫然」　王世堅：沒有我「他會胡言亂語」

蔣中正照片後還會有歷史大禮！　王世堅：請蔣萬安慢慢吸收

蔣中正照片後還會有歷史大禮！　王世堅：請蔣萬安慢慢吸收

關鍵字：

北市台北市台北市政府蔣萬安王偉忠清潔隊環保局

讀者迴響

熱門新聞

宋逸民教會9大罪狀連環爆！她痛哭：像被放血

一家人被宋逸民教會「強制驅離」

快訊／宋仲基驚喜認愛！女方竟是英國人

宋仲基「女友正面高清照」曝！

冷到沒完沒了！　恐有「第3波寒流」時間曝

新人婚禮宴客　菜色豪華卻無人到場

甜蜜交往1年！宋仲基英國女友長相曝光

爆乳田慎節「跟他過耶誕夜」　無修圖照片曝

英文老師「北捷無罩散步」8分鐘

民國94年生役男確定兵役延長！　1年訓練內容尚在最後精修

第三波疫情要來了！王必勝：高峰落在2月初

怒揭宋逸民說謊！前教友爆「擦肩死亡太魯閣號」是假的

到日本交換震驚「台灣男生真好」　台妹揭潛規則

女友交往才認「和李宗瑞是好友」！他崩潰偷看淫片比對

宋仲基認愛新女友！　閃離宋慧喬不分30億財產

更多

最夯影音

更多
本土劇男星「賣到假貨」爆哭道歉！　直播承諾「賣1賠3」慘賠6位數

本土劇男星「賣到假貨」爆哭道歉！　直播承諾「賣1賠3」慘賠6位數
天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

蔣萬安接任台北市長　典禮前小兒子突爆哭

蔣萬安接任台北市長　典禮前小兒子突爆哭

男搞笑演出「8+9KTV結帳」　1個人阿莎力、1群人凹折扣

男搞笑演出「8+9KTV結帳」　1個人阿莎力、1群人凹折扣

韓國老師課堂被拱熱舞　秒上台展魅力學生嗨翻

韓國老師課堂被拱熱舞　秒上台展魅力學生嗨翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面