怒控蔣萬安「合謀林奕華出奧步」！媒體人：難怪國民黨上不了主桌

▲立委林奕華將接台北市副市長。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

台北市長當選人蔣萬安23日公布第四波小內閣人事，立法委員林奕華將出任副市長，她表示明年2月才會轉至市府服務，因所遺任期不足1年，將不會有補選，形同立委空缺一席。對此，資深媒體人黃光芹痛批，國民黨搬弄補選的權利，同時讓選民在最後一年少一席選區民代服務，「選這種市長和民代要幹嘛？」

黃光芹26日以「天大地大為了作官她比誰都大？」為題在臉書發文質疑，看不出蔣萬安用林奕華擔任副市長有什麼亮點，如果一個愛當官、一個非用不可，那就必須有所取捨，怎麼可以合謀出奧步，這邊偷一點、那邊偷一點，算盤不往老百姓身上打、盡往自己身上打，「試問，那選這種市長和民代要幹嘛？」

▲台北市長蔣萬安。（圖／資料照）

黃光芹直言，蔣萬安、林奕華甚或國民黨主席朱立倫，到底哪來的底氣認為，林奕華可以拖一個多月才上任？並且搬弄補選的權利，同時讓選民在最後一年少一席選區民代服務，「說什麼誰替誰，都只是託辭。」

黃光芹怒酸，2022年九合一大選，國民黨為米缸打回半缸子米，大家爭先恐後拿勺子往裡頭舀，已顧不得姿勢好不好看，更不管米缸只有半缸子米，很快就要耗盡，「還是那句老話，國民黨吃不了幾天飽飯，怪不得到現還上不了主桌。」最後，她也問「為了一個林奕華，不知為何而戰、為誰而戰，值得嗎？蔣萬安這個起手筆，交代得過去嗎？」