南韓軍方「狂射100多發」擊落失敗！　5架北韓無人機返航

▲ 北韓無人機和南韓戰機26日在空中對峙。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

北韓無人機26日上午飛入南韓領空，南韓空軍開火警告並試圖擊落，雙方空中對峙已持續6小時。南韓軍方稍早宣布，入侵領空的北韓無人機共有5架，飛行數小時後已經返回北韓，韓軍射擊逾100多發試圖擊落，但任務宣告失敗。

綜合《韓聯社》、《朝鮮日報》報導，南韓聯合參謀本部表示，26日入侵南韓領空的北韓無人機共有5架，其中1架在首都圈上空，其餘4架在江華島一帶飛行數小時，現已返回北韓。

這些北韓無人機是2m級小型無人機，南韓軍方雖出動戰鬥機、攻擊直升機射擊逾100發，擊落任務仍宣告失敗。聯參相關人士說明，沒能擊落的原因在於無法在民宅、市中心上空進行射擊，否則恐怕傷及平民。

此前，南韓軍方上午10時25分起在京畿道一帶偵測到不明飛行軌跡，飛越金浦市前線的軍事分界線（MDL）後將其識別為無人機，數度廣播及開火示警，空軍並派出戰鬥機、攻擊直升機實施擊落任務。

北韓無人機飛進京畿道金浦、坡州及江華島一帶，多架無人機以不同軌跡飛行，部分飛進一般住宅區和村落，其中一架甚至飛越坡州附近住宅區上空，飛入首爾上空又飛出。

且這些無人機並非直直南下，而是時而掉頭，時而左右移動，在南韓偵察設備上一下出現一下消失。偵察設備及肉眼識別結果顯示，這些無人機大小與2014年在南韓發現的北韓無人機十分接近。

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