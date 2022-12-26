過期烏骨雞賣全台！「丟給豬吃」想滅證　立崧食品負責人遭起訴

記者白珈陽／台中報導

立崧食品在10月間遭前員工爆料涉嫌販賣過期商品，還出貨給知名大型量販店及直播主，但張姓業者出面否認喊冤，更指是前員工挾怨報復。案經台中地檢署連月調查，查扣近1700隻流入全台多地的生烏骨雞及相關產品，近日檢方偵結，張姓業者坦承改標，檢依偽造文書、詐欺等罪，起訴張男及羅姓司機。

▲立崧食品涉販售改標食品，檢查扣近1700隻生烏骨雞及相關產品。（圖／記者白珈陽翻攝）

一名男子於10月3日向媒體爆料，他在立崧食品任職約5年，公司主要販售烏骨雞、油雞、鹹水雞等加工雞肉產品，到職約1年後竟發現，張姓老闆會下令員工將已過期的食品標籤撕下，在紙箱外貼上新的未過期標籤來販售，還出貨給知名大型量販店及直播主。隱忍多年，受不了良心譴責，離職後決定將事實踢爆。

台中地檢署獲報後，指揮台中地檢署事務官、保七並偕同台中市府衛生局人員進行搜查，檢方指出，經連月調查，查扣生烏骨雞90箱（1箱約14隻）及烏骨雞相關產品420份（由30箱生烏骨雞製成），共約1680隻生烏骨雞，交由食品衛生主管機關封存處理。

檢方並查得「猴頭菇烏骨雞」12箱、「紅棗人參烏骨雞」12箱，由張姓業者自行銷毀；另外還有「生烏骨雞」40件、「百頁豆腐」40箱、「雙色天然乳酪絲」31箱、「花膠美人鍋」84箱，遭輾轉流至不知情的雲林縣某畜牧場，作為畜牧場的豬飼料被食用完畢，其飼料管理相關後續作為，由食品衛生主管機關及農政主管機關依法處置。

張姓業者於10月7日遭檢傳訊到案，當庭逮捕向法院聲押獲准。檢方再傳羅姓司機，以及黃姓、劉姓、施姓、高姓等員工與會計，認與張共犯偽造文書、虛偽標記商品等罪；近日檢突破張心房，坦承改標，依詐欺、偽造文書將張男、羅姓司機起訴。黃、劉、施、高則另為緩起訴處分。

▲檢率保七並偕同台中市府衛生局人員進行搜查。（圖／記者白珈陽翻攝）