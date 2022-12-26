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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

沒見到柯文哲「不習慣、茫茫然」　王世堅：沒有我「他會胡言亂語」

記者袁茵／台北報導

前台北市長柯文哲26日一早回到台大醫學院報到，卻沒有騎「柯黑」台北市議員王世堅的小折腳踏車，指稱因為打包行李時，把腳踏車打包到辦公室了，所以沒帶回到家中。對此，王世堅回應，自己今天到議事廳沒看到柯文哲「蠻不習慣」、「有點錯愕」、「茫茫然」，所以沒有王世堅的柯文哲也會胡言亂語。

▲▼柯文哲回歸醫生本業首日行程，會中受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯文哲回歸醫生本業首日行程。（圖／記者屠惠剛攝）

針對柯文哲早上嫌麻煩沒騎腳踏車，且聽聞他要補送龍袍時還說「不要理他（王世堅）」？王世堅26日下午在台北市議會表示，就像自己今天到議事廳裡沒看到柯文哲，「我就蠻不習慣的。」

▲▼民進黨台北市議員王世堅。（圖／記者袁茵攝）

▲民進黨台北市議員王世堅。（圖／記者袁茵攝）

王世堅說，「沒有柯文哲的王世堅，其實第一天的時候是有點錯愕啦！因為我習慣性進來就會看到他（柯文哲），會想罵他幾句，沒有柯文哲的王世堅，第一天是有一點『茫茫然』。」也相信沒有王世堅的柯文哲，第一天就會「胡言亂語」，「柯文哲是胡言亂語啦！」

王世堅提及，自己送給柯文哲的小折非常實用，要騎車上班工作回家方便，「那是小折耶！去哪裡都可以收起來啊！非常好用！」柯文哲可能是看到上面幾句題詞有些「礙虐（意指彆扭）」，而且題詞也撕不掉，他引用了一些「白色力量」的話語，例如「政治不難，找回網軍而已」等。

另外，是否會擔心參加《炎上》節目，被來賓柯文哲整？王世堅笑說，「人在江湖，遲早要還的啦！過去我整他，現在要整，剛好而已。」

▼王世堅曾贈送一台腳踏車嘲諷柯文哲。（資料圖／記者李毓康攝）

▲▼台北市議會,市議員王世堅贈送一台腳踏車以嘲諷台北市長柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

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