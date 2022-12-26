反對普發現金　郭國文籲「底層紓困」苦民所苦

▲民進黨立委郭國文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

財政部預估，今年稅收有望超徵4500億，輿論關注還財於民、普發現金等，對此，副總統賴清德子弟兵、民進黨立委郭國文26日強調，超徵不是超收稅，而是稅收高於所編列的預算，主要原因是政府低估景氣，他認為在貧富差距逐年擴大的狀況下，不應普發現金，而是要針對性紓困，來照顧底層民眾。

針對稅收超徵議題，民進黨立委何志偉、何欣純、王定宇、趙天麟、林楚茵等人今日分別提出主張，訴求應「還財於民」，亦或發放類似「現金券」，讓全民共享經濟成長果實。

對此，郭國文今天透過新聞稿指出，每年預算是由政府預估徵收的稅來進行編列，但從今年1月至11月的趨勢推估，財政部大幅低估「營業所得稅」的收入，才會出現超徵的狀況，並不是政府多收稅，更不是政府貪財而剝削百姓。

對於政府低估營利所得，郭國文表示，這代表民眾消費超出預期，也就是政府低估景氣，也代表政策所創造出來的經濟附加價值比預期的高，然而，民眾對於超徵的誤解，導致抱怨連連，認為超徵應該以普發現金的模式還財於民，但只要了解超徵不是超收，就不會有相對剝奪感。

郭國文強調，超徵的稅收若用普發的方式回歸民間，就枉費政府的功能，尤其在貧富差距逐年擴大，更在去年達10年新高的狀況下，政府背負照顧弱勢的角色，所以，與其普發現金，更應該主張「針對性紓困」。

郭國文指出，從數據調查上能發現，社會後40%的民眾，可支配所得以一年3千、5千塊在成長，但以今年通貨膨脹逼近3%的高通膨換算，可支配所得其實在減少中，反觀社會前40%的家庭，每年可支配所得超過百萬，發個幾千塊給這些人的用意何在？

面對營利稅超徵，郭國文表示，這代表景氣創造出來的經濟效果不錯，但關鍵在於經濟成長「下滲」不彰，導致底層民眾無感，面對通膨更是基層需求不被滿足，這才是政府必須重視的面向，因此，他反對政府普發現金，應該善用政策工具來達到財富重分配，針對性紓困這才是真正的「苦民所苦」，請政府將經濟底層的需求作為政策優先目標，不是以普發來解決民怨。