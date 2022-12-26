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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

別不知民間疾苦！　何欣純：應發「現金券」讓全民領得到

▲遭爆曾與林秉樞吃飯，全國得票No.1立委傻眼：到場才知僅2人用餐。（圖／記者游瓊華攝、何欣純服務處提供）

▲民進黨立委何欣純。（資料照／何欣純服務處提供）

記者呂晏慈／台北報導

今年預估稅收超徵4500億元，財信傳媒集團董事長謝金河日前表示，政府應該把取自大企業的稅收，慷慨分享給底層民眾，民進黨立委何欣純26日受訪說，她支持經濟成果全民共享，中南部的傳統產業、中小企業今年訂單銳減，甚至連一張都沒有，衝擊基層勞工生活，投射在投票行為上，對執政黨非常不利，應發放「現金券」讓全民可以領得到。

目前包括民進黨立委何志偉、何欣純、王定宇、林楚茵、趙天麟等人，都陸續提出類似主張，認為應該由全民共享經濟成長的果實，還財於民。

何欣純今天中午接受《ETtoday新聞雲》訪問說，今年稅收比預期多，是因為前兩年經濟成長好，來自企業的營所稅大幅成長，除了將多出預算的稅收用於公共建設外，也應該將經濟優渥者所繳納的稅金，用以支應經濟弱勢、中下階層的民眾，必須有共享的精神，讓全民共享經濟成果。

何欣純說明，她不支持「還稅於民」的「退稅」作法，不應該把稅金給原來繳稅的企業或個人，而是應該藉此照顧年輕人、一般市井百姓，或生活困苦卻沒被納入社會救助網的邊緣戶，他們都應該被政府照顧，除了減免稅金之外，應該發放類似「現金券」，讓全民可以領得到。

何欣純透露，在九合一選舉過後，她參與總統蔡英文主持的檢討會就當面提出，中南部敗選原因就是因為經濟不好，傳統產業、中小企業、加工廠都在放無薪假、有薪假，訂單銳減甚至一張都沒有，做3休4、做2休5成常態，台灣總體經濟成長率的數據只是數字，在高科技、半導體產業外的傳產今年非常不好，勞工們的收入受景氣影響，心裡就會不穩定，生活不安定，投射在投票行為上，對執政黨非常不利。

何欣純提醒，她每次在立法院質詢官員時關切物價通膨議題，都會得到台灣的通膨狀況比世界他國好的回應，但這種說法讓民眾感受到非常負面，因為其面對生活中各種困境和困難，這2、3年都在國內，只感受得到台灣社會現狀，官員這種回應頗有「不知民間疾苦」的感覺。

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