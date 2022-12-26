賴清德子弟兵：黑金傷害民進黨形象　盼黃偉哲趕快整頓

▲民進黨立委林俊憲。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

台南市議長選舉落幕，但選前卻發生國民黨議員方一峰被叫進一台廂型車恐嚇情事，引發輿論譁然。對此，副總統賴清德子弟兵、民進黨立委林俊憲26日表示，接連發生這些事傷害民進黨的形象，他覺得很丟臉，台南市長黃偉哲確實應趕快重新整頓，亦盼司法單位加速辦案腳步，還直言說，賴清德很清楚，若黨主席做不好，無法回應民眾期待，也走不到2024。

林俊憲今天中午接受網路直播節目「新聞不芹菜」視訊連線專訪說，台南接連發生這件事情，真的是讓自己覺得很不好意思、很丟臉，以前講到台南都有光榮感，但這些事情嚴重傷害到民進黨的形象，這確實是要嚴肅面對。

林俊憲說，為什麼大家關注台南市議長選舉，就是因為2018年曾發生跑票，這次沒有跑票，沒有所謂「含淚投票」，只有在黨危急的時候，願不願意團結，畢竟黨內民主也是民主，身為黨的一員，要遵照黨的指示，如果民進黨的黨公職不願意支持自己的政黨，如何說服民眾支持民進黨？還好民進黨昨天度過難關。

林俊憲說，對於黑金議題，就讓檢調去調查，民進黨支持的議長邱莉莉很資深，她有什麼黑金嗎？想不出來，硬要把中執委郭再欽跟邱莉莉扯在一起，應該去證明邱莉莉是黑金吧？至於治安的事情，針對郭再欽這件事情（指88槍案），警方辦案已經到一定程度了，好幾個涉嫌者都被收押，希望司法單位加速辦案腳步。

林俊憲直言，黃偉哲確實要趕快重新整頓，加上這次市長選舉選得超乎意料的不好，台南是民進黨最重要的地方，若是被打掉，民進黨會受重傷，民眾信賴民進黨是一棒接一棒努力的成果，必須好好珍惜，尤其賴清德正在競選黨主席，如果賴當黨主席，一定會貫徹黨紀到底，賴本人也很清楚，若黨主席做不好，無法回應民眾期待，他也走不到2024。

此外，對於賴清德近期展開「向黨員報告」全台政見發表會，林俊憲說，現場氣氛熱烈，火藥味都很重，顯示大家知道賴清德會講真話，而不是客套、歌功頌德，這是非常好的，賴清德也清楚黨員的悲憤以及對他個人的期待。