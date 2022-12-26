建議賴清德「勇辭副總統，自己幹閣揆」　沈富雄：救黨保證有效

▲副總統賴清德南投座談，綠基層狂轟「該下台的不下台」。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

記者皮心瑀／台北報導

宣布投入民進黨主席補選的副總統賴清德近日三度下鄉舉辦座談會，傾聽基層聲音，檢討敗選。不過，民進黨前立委沈富雄認為這只是症狀療法，想讓綠營起死回生，賴清德應辭副總統，自己當行政院長，「良藥苦口，保證有效」。

沈富雄說，賴清德的座談會，只是讓老黨員盡情發洩，並坦承論文抄襲與黨內黑金，但想要救民進黨必須大破大立，「我謹獻曝一策，看蔡總統是否吞得下，副總統是否扛得起」。

沈富雄指出，首先，黨主席選而不競，就不要動員催票，視投票率檢測改革能量，並決定出手的力道，當賴清德就任黨主席後，應即宣布)成立2004不分區立委提名小組，以示大公無私，而中評會照常運作，其餘「黨政」視為「國政」，弱化甚至虛級化黨中央。

另外，沈富雄建議，總統蔡英文不宜去遊山玩水，應閉門思過，除重大國安議題外，宜少干政，主動「類破腳化」；賴清德則辭去副總統並向總統請纓，願組閣扛下重任，副總統一職依法虛懸，讓他組成戰鬥內閣，以全新面貌力拚V型反轉。

最後，沈富雄指出，在2024總統大選投票前一個月，賴清德再正式請假全力拚選舉，選贏就可正言順繼續兼任黨主席，選輸則辭黨主席，民進黨淪為在野黨。至於這一招是否一試，「全看膽識」。