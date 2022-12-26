陳亭妃籲政院速提「還稅於民」配套　發現金or振興券都行

▲民進黨立委陳亭妃。（資料照／記者林悅翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

今年預估稅收超徵4500億元，跨派系民進黨立委26日紛紛提出各自主張，正國會民進黨立委陳亭妃表示，支持「還稅於民」，讓人民有感，無論是發現金或振興券，應將資源用在刀口上，呼籲行政院儘速提出配套措施，早日讓民眾受惠。

民進黨立委何志偉今日率先喊出「還財於民」主張，湧言會立委王定宇、趙天麟、林楚茵則開記者會提出3點，力主由2300萬人民共享經濟成果，還稅於民同時減免青年助學貸款，協助產業紓困來保障勞工工作權，立委何欣純建議發放類似三倍券、五倍券的「現金券」，而新系立委郭國文則聚焦於底層紓困，反對普發現金。

陳亭妃今天下午透過新聞稿表示，有關於今年總稅收實徵數大於預算數，可超過預算數新台幣4500億元，各界紛紛期盼「還稅於民」一事，她支持「還稅於民」計畫，不論是用甚麼形式，畢竟這幾年在疫情影響之下，很多弱勢家庭受到相當大的衝擊，弱勢族群更加弱勢，生活快過不下去，同時一般家庭也受到影響，學生學貸還不出來，中小企業、餐飲旅宿業營收形成低谷，不論是雇主還是勞工，生活都過得苦哈哈。

陳亭妃指出，若能在預算達標的情況下，提出「全民共享」的方案，現金也好、振興券也好，只要能讓經濟復甦，將資源真正用在刀口上，讓人民有感，建請行政院儘速進行跨部會決策，提出配套措施，早日讓民眾受惠，有助於維持民生發展。