高雄縣市合併後議會首次「民無配」！曾俊傑核彈奏效　關鍵原因曝

▲康裕成、曾俊傑成功當選第4屆高雄市議會正副議長。（圖／記者許展溢攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市議會正副議長投票25日結束，由民進黨籍康裕成跟無黨籍曾俊傑出任高雄市議會第四屆正副議長。此次高雄市議長選戰暗潮洶湧，國民黨團從原本勝券在握到選前一日風雲變色，民進黨代理主席陳其邁鴨子划水，直到選舉日前一天出現「核彈級」爆炸，最終成功整合無黨籍議員，奪下南台灣關鍵性議長席次，在民進黨陷入空前危機的時刻，讓人見識到這位民進黨籍中生代政治明星的地方政治實力。

11月26日九合一大選結束後，民進黨全面敗走北港溪以南，僅有高雄市長陳其邁穩住戰局，在全台民進黨大逆風，傳統綠地屏東台南陷入焦土戰之下，仍在高雄打出關鍵性勝選。不過民進黨在議員選舉中僅當選27席，即便聯合無黨及友黨，仍僅有32席，距離過半當選的33席，仍有關鍵1席的差距。

雖然外界對於高雄市的印象是民進黨執政多年，然而民進黨過去在高雄市議會，僅由康裕成在第二屆擔任過一屆議長，國民黨在地方議員選舉仍有其優勢。這次高雄市議員選戰，藍綠在議會都沒有過半，如何掌握關鍵少數支持變得至關重要，相對於國民黨團早早推出陸淑美角逐議長席次，民進黨團則有康裕成、鄭光峰表態爭取議長席次，民進黨由誰代表出線到選前都未能有人知曉，也讓外界認為此次議長選舉又要照慣例由國民黨拿下。

▲民進黨代理主席陳其邁先成功整合黨內的康裕成以及鄭光峰 。（圖／記者吳奕靖攝）

陳其邁在11月26日選後，多次面對媒體詢問正副議長選情，均低調不做評論，給予外界國民黨整合成功而民進黨仍未能確定表象。然而據親近陳其邁人士表示，陳其邁瞭解到這次高雄市議長選戰最後的關鍵在於無黨籍議員的意象，因此訂定下「以時間換取空間」的戰略，就是用「等待」再來看哪裡有機會，所以他積極整合內部派系同時以拖待變，而當大家都把焦點放在民進黨內部派系問題同時，也讓陳其邁打開和無黨籍議員的協調空間。

早早共推陸淑美的國民黨團則以多次對外放話，表示成功拉攏無黨並成功策反民進黨內部派系要員，給予外界勝券在握的感覺，但是事實上「這次關鍵性無黨籍4席，是跟國民黨議長曾麗燕比較好」，同時國民黨自身內部除了有以原縣區和原市區為主的兩大派系分為議長、副議長派，黨內還有KK陣線等次級團體林立，眼看民進黨遲遲無法推出人選，所以讓國民黨內部自覺有機會，分別以陸淑美與曾麗燕的兩派陣營就會進行角力。

國民黨中央黨部這次僅由秘書長黃健庭南下，做出由繳交黨員推薦書方式來決定議長代表人選的方式，以曾麗燕為首的原市區議長派自知票數不足，不願自討沒趣下未繳交推薦書，因此雖然表面上成功推出原縣區派的副議長陸淑美爭取本屆議長，但也種下了國民黨團內部的不穩定種子。

當大家認為高雄市議長大致底定，大家都把注意力放在隔壁的台南議長選戰時，24日投票前夕，卻陸續有「陸淑美退選議長」、「民進黨團成功整合」、「曾俊傑退出國民黨團」、「曾俊傑偕同無黨籍議員李順進共同聲明支持康裕成」等爆炸性消息，民進黨成功整合加上國民黨內部矛盾爆發，讓高雄市議長之爭一夕風雲變色，雖然黃健庭緊急南下固票並勸進陸淑美，柯志恩也發聲試圖轉移國民黨內部矛盾焦點，但敗象已露，最後也由民進黨籍康裕成拿下議長。

綜觀這次高雄市議長選戰，陳其邁成功的選戰策略和出色的協調能力，成功整合黨內派系紛擾同時，也積極拉攏關鍵無黨席次，更在國民黨內部矛盾激化後，展現誠意和魄力，成功整合無黨籍關鍵選票，在全台灣議會一片藍中，為民進黨拿下關鍵議長席次，盡顯陳其邁在高雄的政治實力，也讓他在未來四年的執政能夠盡其所長，繼續推動高雄關鍵產業轉型。