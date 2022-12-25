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慈濟南消攜手辦聖誕消防感恩會　宣導防災許一個平安新年

▲慈濟台南善化聯絡處舉辦歲末祝福感恩會，台南市消防局第四大隊動員所屬分隊，100多位警、義消及婦宣，共同舉辦「防火防災人人有責」宣導活動，讓小大朋友體驗防災重要性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲慈濟台南善化聯絡處舉辦歲末祝福感恩會，台南市消防局第四大隊動員所屬分隊，舉辦「防火防災人人有責」宣導活動，讓小大朋友體驗防災重要性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

歲末寒流來襲，台南慈濟志工不減熱情，24日及25日在慈濟善化聯絡處舉辦歲末祝福感恩會，由靜思精舍德根師父、德恭師父帶來證嚴上人的關懷與祝福，而為守護家園安全，台南市消防局第四大隊動員所屬分隊，100多位警、義消及婦宣，共同舉辦「防火防災人人有責」宣導活動，讓小大朋友體驗防災救災重要性。

▲慈濟台南善化聯絡處舉辦歲末祝福感恩會，台南市消防局第四大隊動員所屬分隊，100多位警、義消及婦宣，共同舉辦「防火防災人人有責」宣導活動，讓小大朋友體驗防災重要性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局第四大隊規畫了有趣的體驗活動，包含「套圈圈」玩遊戲學習防火知識；「消防射水」體驗；「CPR+AED」緊急救援；「地震體驗」提醒地震應變，以及各式防火及避難有獎徵答。感恩會的祥和溫馨氣氛與消防人員的活力相互呼應，圍繞在靜思佛法與防災知識間，參與者均感福慧雙增。現場還有慈濟邀請書畫家揮毫及彩繪，並設有蔬食市集攤位，讓大家品嚐跳脫傳統刻板印象的美味蔬食。

▲慈濟台南善化聯絡處舉辦歲末祝福感恩會，台南市消防局第四大隊動員所屬分隊，100多位警、義消及婦宣，共同舉辦「防火防災人人有責」宣導活動，讓小大朋友體驗防災重要性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「感恩鄉親在這一年來對慈濟的護持，感覺到這裡是塊福地，祥和之氣充滿每個地方，在座都是有福的人。」慈濟德恭師父表示看到這麼多消防隊員，不禁想到台東的「918地震」也是很多的消防弟兄，跟慈濟一樣，第一時間到，最後才離開，師父特別要求鄉親們給救災英雄掌聲鼓勵。

▲慈濟台南善化聯絡處舉辦歲末祝福感恩會，台南市消防局第四大隊動員所屬分隊，100多位警、義消及婦宣，共同舉辦「防火防災人人有責」宣導活動，讓小大朋友體驗防災重要性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局第四大隊大隊長蔡國保表示：慈濟歲末祝福結合消防局『119擴大防火宣導』，希望藉著人潮把宣導效果擴及更多民眾，在體驗中把消防知識帶回家，歲末年終人圓團圓，平安過好年！蔡大隊長並提醒民眾最近寒流來襲，要注意防範一氧化碳中毒，打開窗戶保持通風；居家裝設住警器，爭取火警逃生時間；應養成用火用電安全習慣，建立安全居家環境；叫瓦斯應簽訂定型化契約，拒用逾期瓦斯鋼瓶。

▲慈濟台南善化聯絡處舉辦歲末祝福感恩會，台南市消防局第四大隊動員所屬分隊，100多位警、義消及婦宣，共同舉辦「防火防災人人有責」宣導活動，讓小大朋友體驗防災重要性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，在大型災害現場常看到慈濟協助救災，對我們消防人員助益非常大，期望日後持續和慈濟攜手合作，一起守護大台南。

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