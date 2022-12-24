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耶誕寒冬報平安　南消新化果菜市場防火安全宣導

▲台南市消防局新化分隊為落實防火宣導教育工作，喚醒民眾火災憂患意識，特地選定假日人潮眾多的新化果菜市場辦理「新化青果場平安YA報平安防火宣導」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局新化分隊為落實防火宣導教育工作，喚醒民眾火災憂患意識，特地選定假日人潮眾多的新化果菜市場辦理「新化青果場平安YA報平安防火宣導」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

號稱全省最美的果菜市場「台南新化果菜市場」自今年9月試營運以來，因波浪型綠化屋頂及開放式市場空間設計，吸引大批民眾前往打卡朝聖，成為台南必訪的最新地標！

▲台南市消防局新化分隊為落實防火宣導教育工作，喚醒民眾火災憂患意識，特地選定假日人潮眾多的新化果菜市場辦理「新化青果場平安YA報平安防火宣導」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局新化分隊為落實防火宣導教育工作，喚醒民眾火災憂患意識，特地選定假日人潮眾多的新化果菜市場辦理「新化青果場平安YA報平安防火宣導」，除了由新化消防分隊及所屬義消兄弟姐妹巧扮聖誕老人及耶誕女郎利用民眾採買蔬果時，發送防火宣導單及宣導小物，趁機向民眾宣導家庭防火安全觀念，並用大聲公沿途播放防火宣導警語，期待能將防災觀念散播開來外，並於宣導後在青果市場實施實兵搶救演練。

▲台南市消防局新化分隊為落實防火宣導教育工作，喚醒民眾火災憂患意識，特地選定假日人潮眾多的新化果菜市場辦理「新化青果場平安YA報平安防火宣導」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局第四大隊大隊長蔡國保表示，時近歲末寒冬之際，民眾用火、用電的機會增加，隨時注意爐具及電器用品的安全使用及維修，避免一氧化碳中毒意外事故發生及提醒民眾保障生命財產安全防火措施更是不可輕忽，多一分小心，就減一分發生災害的機會。

▲台南市消防局新化分隊為落實防火宣導教育工作，喚醒民眾火災憂患意識，特地選定假日人潮眾多的新化果菜市場辦理「新化青果場平安YA報平安防火宣導」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯亦表示「平安YA報平安」不只是句口號，在警義消同仁以熱情活力的防火防災宣導下，期許市民朋友新年新春好運到，防災安全不煩惱。也藉由實地至場所救災演練，消防人員對建築物構造及動線的掌握程度、人潮疏散及災害搶救規劃腹案，期使災害時能迅速有效部署，達到降低災害規模及傷亡損失。

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