▲台南做工行善團，聖誕佳節助弱修繕不停歇¸，讓正在進行將軍區弱勢家庭房屋修繕案，能夠順利於農曆過年前完工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為落實市長黃偉哲「希望家園」的施政理念，勞工局做工行善團隊修繕腳步不停歇，目前做工行善團已完成197戶修繕，其中116戶是在黃市長任內所完成，25日是黃偉哲市長連任就職日，適逢聖誕節，讓聖誕節的修繕別具意義。

台南市勞工局長王鑫基指出，為讓正在進行將軍區弱勢家庭房屋修繕案，能夠順利於農曆過年前完工，許多修繕志工都排除困難配合修繕期程在趕工，希望早日完成修繕幫助案家提升居住品質，另12月18日台南市木工業職業工會志工，亦前往官田區二手家具倉庫整理桌椅、沙發、床組及瓦斯爐等家具設備，送往剛啟動服務的原住民修繕戶，提供弱勢勞工家庭使用，也為二手家具賦予新生命。





居住於將軍區的修繕個案周姓老婦因中風行動不便，與中度智能障礙的兒子同住，仰賴微薄的津貼維生，即使房屋有損壞，亦無力自行修繕，該戶家中屋頂有漏水情形，臥室、浴室門損壞且電線久未更換，居住環境不佳，經過日前「做工行善團」的接力，陸續已協助完成拆除、鐵厝搭建、埋設化糞池及配置電線水管，以及廚房、浴室牆壁及臥室地坪混凝土鋪設等施工，逐步打造溫暖安全的家。

25日由木工及電氣工會志工攜手協力進行修繕工作，協助案家進行修屋。木工志工分組進行臥房天花板輕鋼架施工，以及廚房、浴室天花板塑膠板、隔間裝潢，另一組志工則至官田區隆田陸橋下的二手家具倉庫載運衣櫥、床組等贈送給案家；電氣志工進行電線配置、燈具施工。後續將再進行磁磚鋪設、安裝臥室拉門、電線迴路配置及燈具安裝及油漆粉刷等工程，全力幫忙弱勢個案修繕房屋，使其居家能有煥然一新的樣貌。另陳昆和議員服務處也準備豐盛的午餐給志工們享用，慰勞其辛勞。

王鑫基局長表示，感謝志工願意奉獻自己專業及時間，攜手為弱勢家庭修繕房屋，今日團隊中更是不少家庭志工一同行善，像今日木工工會父子檔(黃英俊及黃煜程、翁德賢及翁士傑)，電氣工會父子檔（蘇竣明及蘇揚智）與夫妻檔（謝明泰及李淑玲)共同參與。在往後的日子裡勞工局仍會持續致力於協助更多的弱勢勞工家庭，也希冀社會各界一同與勞工局和修繕志工們共同努力，打造屬於我們的理想「希望家園」，也把這份來自社會各界的愛持續傳承下去。