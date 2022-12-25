聖誕表演被排角落！她幫兒花3800元做頭髮氣炸：我也要當恐龍家長

▲原PO不滿兒子在幼兒園的聖誕表演站在角落。（示意圖／取自免費圖庫Visual Hunt）



記者鄒鎮宇／綜合報導

許多幼兒園會在聖誕節舉辦表演活動，讓父母與孩子同樂。一名媽媽表示，她兒子跳最好、喊最大聲且長最帥，因此她特地花3800元帶他去做髮型，但最後竟被排在角落的位置表演。事後，她得知其他家長都有去找老師「溝通」，生氣地說，「是不是會吵的才有糖吃，若是的話那我也要當恐龍家長來保障我兒子的應得權益」。

該名母親在臉書粉專「靠北幼稚園」發文表示，她兒子在聖誕表演中跳最好、喊最大聲也長得最帥，因此她在演出5天前特地預約髮型設計師，花費3800元做髮型打扮，「我非常重視這場活動，這是我兒子第一次登上舞台表演，我一定要讓他成為最亮眼的帥男孩。當天舞台上我兒子是全班最帥最亮眼的，是所有小孩中最耀眼的主角。」

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然而，原PO的孩子卻在連續兩場表演中，都被排在最旁邊的角落，讓原PO非常不開心，「錄影拍照時畫面很難看，因為沒有在正中間」，「很難不懷疑老師是否有別有用心」。

事後，原PO耳聞台下其他家長聊天提到有去找老師商量舞蹈及舞台等事，讓她更為火大，「是不是會吵的才有糖吃？若是的話那我也要當恐龍家長來保障我兒子的應得權益。其他家長要求他們小孩排第一排中間，我也能要求排第一排中間。之前沒去找老師施壓卻換來我兒子被排擠到角落，若是這樣的話我也要變成恐龍家長。每一件事情都去找老師施壓，老師不同意就找園長施壓，園長不同意就找外面人士來施壓。因為不施壓就是我兒子會被排擠，失去他應得的權益。」

網友看完紛紛留言，「以後國小全年級表演...這位媽媽應該會當場氣死吧」、「好想看看小孩有多帥」、「好可怕的家長…我到底看到什麼了。當你小孩的老師好可憐壓力好大！你要不要轉校還是自己帶兒」、「笑爆，妳從頭到尾只有看到妳兒子，他當然是最帥的最棒的，而且不用要去當恐龍家長，妳本來就是」、「越說自己不是恐龍其實就是那種超大隻的啊」。

也有人說，「每位孩子都是家長心中最棒的，中央的位置只有一個，莫非要變成中央伍為準，全班排成一條直線」、「3800都花了，直接幫兒子建一個38000的舞台，讓他在中間跳到妳高興，不管哪個位子也要小孩有參與感，快樂比較重要，這麼小就要讓他開始爭奪C位，這樣小孩心態也會難調整」。

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