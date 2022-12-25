詐團扮家人借裝潢費　汐止警近2月攔8民眾匯款！止損256萬

記者張君豪／新北報導

詐騙盛行！金融業者與警方攔阻詐騙匯款不遺餘力，汐止警方統計今年11月迄今，與轄區銀行密切配合攜手攔阻8件民眾臨櫃匯款遭詐騙案件，總計攔阻金額達新臺幣256萬元。警方呼籲民眾，任何指示要求使用網銀、ATM匯款都是詐騙，希望民眾能冷靜思考避免成為詐騙受害人。

▲汐止警方從11月起攔阻8起臨櫃騙匯，總計攔阻金額達新台幣265萬元。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

汐止警方表示，轄內一徐姓老婦人（77歲）日前接獲詐騙集團「猜猜我是誰」所騙，佯裝親戚致電被害人商借裝潢費50萬2千元；另名陳女（39歲）接獲詐團佯裝丈夫匯款50萬元裝潢費，所幸被害人臨櫃匯款時，熱心銀行員察覺有異，通報警方到場，2人才恍然大悟遭騙，取消匯款。

警方表示，另名黃男（32歲） 透過社群軟體應徵工作，結果加入詐騙集團佯裝投資公司，歹徒向黃男誆稱公司員工須代購虛擬貨幣，詐團取得黃男帳戶後，詐團透過黃男帳戶匯入20萬元款項，要他依照指示提領，赴中國信託把領得現金匯入其他帳戶。

過程中詐團成員仍透過通訊軟體指導黃男應對，行員察覺他神色慌張、無法明確交代款項來源，銀行通報止警員到場，黃男這才便取消匯款，主動向警交代出應徵相關過程。

汐止警方統計，光是今年11月迄今共攔阻8起詐騙案件，詐騙集團分別以老哽包含「猜猜我是誰」假投資、假借貸手法遂行詐騙，警方呼籲近來詐騙集團多利網路社群平台、通訊軟體犯案，民眾網路交友、接獲不明來電時應多加留意，並多利用165反詐騙專線諮詢求助。

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