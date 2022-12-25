網路湧罷免聲浪！曾俊傑緊張看小抄：虛心接受...譴責都聽到了

▲面對媒體提問，曾俊傑顯露緊張看小抄回應。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／高雄報導

高雄市議會正副議長今（25日）選舉結果出爐，民進黨康裕成搭配曾俊傑，2 輪投票各拿下35票，不過，各界焦點全是曾俊傑棄藍投綠，網路已出現罷免聲浪，曾表示，所有譴責都聽到了，會虛心接受。

高雄第4屆議員席次共65席，民進黨正副議長推派康裕成、曾俊傑，最後拿下35票，而國民黨派出的陸淑美、陳美雅只有28票，無黨朱信強、陳善慧2票。

但選前一天拋出震撼彈，先是退黨接著加入民進黨選副議長，諸多批評聲浪持續湧入，曾俊傑表示，謝謝這35張票，上任後會秉持理性問政、嚴格監督立場，將以市民權益為優先、弱勢第一，強力監督市政，讓高雄愈來愈好，讓議事愈來愈順暢，最後強調，高雄這4年很重要，因為讓高雄經濟起飛是大家的願望。

▲曾俊傑宣誓就職。（圖／記者許展溢攝）



不過，面對媒體講以上這段話時，曾俊傑明顯得有點緊張，還時不時看手上的小抄。媒體再問，很多藍軍支持者現在有很大意見，網路更出現罷免聲浪，曾俊傑指出，不管在哪一個黨派、地位，都是民代並以民意為優先，很多人厭倦了藍綠惡鬥，自己到無黨放棄藍綠，以市民優先為第一，昨天譴責都聽到，也虛心接受，尊重他們言論，會更加努力。

有媒體不放過逼問， 選前以國民黨當選，這是「誠信問題」，曾俊傑強調，過程很複雜，面對未來所有批評都尊重，自己為了高雄更好，會中立理性、不分黨派、不分藍綠，以高雄第一為高雄打拼。