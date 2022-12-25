友善土地再創生機　立委湯蕙禎：廚餘與落葉堆肥變黑金

▲立委湯蕙禎推動廚餘與落葉堆肥變黑金。（圖／湯蕙禎辦公室提供）

記者楊淑媛／桃園報導

立委湯蕙禎長期推動讓廚餘以簡易又有效節省成本並能完全腐熟的方式，鼓勵民眾，學校團體等自主處理堆肥，因加入適量的粗糠及堆肥半成品，經過攪拌後以堆肥半成品完全覆蓋，不讓蒼蠅聞腥而來，經翻堆及發酵程序，可將廚餘變身為俗稱「黑金」的有機質土。

桃園市有機資源再生協會理事張清士長期主張「有機資源再生」， 推動廚餘回收、垃圾減量之推廣並同時協助家庭、學校、機關或是各事業單位收集樹枝、雜草等避免用燃燒方式處理而造成空氣汙染，可製作成有機質土，回歸土地進而改善土壤。

湯蕙禎表示，未來將與協會一同推動「廚餘有機物堆肥研習課程」及「農業落葉堆肥研習課程」，讓所有參與學習的民眾能夠徹底落實與體驗在沒有惡臭、沒有蒼蠅，卻能夠將廚餘和食物的下腳料等任何動、植物都可以作為堆肥的原料，讓發酵後的有機質土來改良土壤並有效減量環保實作體驗。

她強調，廚餘含動植物不論生熟，豬隻能吃或不能吃均不會浪費，都可用同一套方式發酵，有機廢棄物不宜用焚化或是掩埋處理，以能源燒資源或直接掩埋會酸化土壤，這些對環境與土壤都是非常不好的，廚餘的發酵是靠大自然中不同的生物菌來分解，腐熟須要一段時間沒有速成，很多人往往誤以乾燥為快速腐熟，其實所謂快速發酵，往往遇到水就開始發臭。

湯蕙禎認為，在大自然中無論是廚餘或是落葉都是資源，廚餘與落葉回收再利用的好處很多，可有效減少垃圾焚化量，同時她再次表示，未來她將持續與協會的理監事們努力推廣，讓廚餘與落葉變成沃土黑金，合乎環保永續的理念，也能夠從餐桌到餐桌的食農教育，看到滋養人類食物的土壤，獲得該有的養分，將廢棄物轉為有用資源，共同為守護美麗家園而努力。