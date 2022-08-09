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3D偶戲傳播客語　立委湯蕙禎推動跨界、跨國客英雙語戲劇體驗營

▲立委湯蕙禎推動跨界跨國客英雙語戲劇體驗營

▲立委湯蕙禎推動跨界跨國客英雙語戲劇體驗營。（圖／湯蕙禎辦公室提供）

記者楊淑媛／桃園報導

西班牙最受歡迎出奇偶劇團（Trukitrek）、11年前抵台展演造成藝文界一陣炫風。桃園不分區立委湯蕙禎獲邀擔任「亞洲藝術與文化創意產業發展協會」顧問，並協助推動與西班牙奇奇偶劇團的跨界、跨國合作，10日起推出《穿越客庄偶一夏》客、英戲劇夏令營，以偶劇為主要媒介，從半人半偶的表演方式導入，引發青少年快樂學習客語。

身為客家代表立委湯蕙禎，長期關注與推動客家文化傳承之外，也同時重視如何讓客家語言、文化等與國際接軌；此次獲邀擔任「亞洲藝術與文化創意產業發展協會」顧問，並且協助推動與西班牙奇奇偶劇團的跨界、跨國合作。

▲立委湯蕙禎推動跨界跨國客英雙語戲劇體驗營

8月10日起推出的《穿越客庄偶一夏》客英戲劇夏令營，以同步厚植客英雙語能力為目標，將專業偶劇表演課程與客、英語學習結合，藉由活潑有趣的體驗設計，讓青少年能自然融入、快樂的學習客語、使用客語。

立委湯蕙禎9日指出：「客家與西班牙都是對藝術充滿熱愛的，本次來台的西班牙出奇劇團，更是以其獨特的表演藝術形式聞名全球，作品曾獲得過布拉格國際木偶藝術節最佳演繹獎、捷克世界木偶節最佳節目獎、德國奇幻戲劇節最佳節目獎等諸多國際獎項，劇中「比例失調」的套頭人偶，就是被稱為「HUMANETTES」的表演技術，而所謂「人偶嫁接」的 「障眼法」更是令無數觀眾拍案叫絕。

▲立委湯蕙禎推動跨界跨國客英雙語戲劇體驗營

而西班牙出奇劇團恰恰與同樣擁有豐富底蘊並不斷融合創新的客家文化相互輝映。所以今年夏天，在台灣，以西班牙藝術表演結合客家文化的《穿越客庄偶一夏》夏令營系列活動，不僅別開生面，突破了以往客語教育與傳播的限制，還促進兩個熱愛藝術與文化的族群間的多元交流、多元對話，特別具有跨文化、跨領域的交流價值。

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