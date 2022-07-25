坤輿掩埋場未環評遭判停止開發　民進黨立委要苗栗縣政府別再上訴

▲民進黨苗栗縣長參選人徐定禎召開「嚴查7.21苗栗坤輿暴力事件」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

苗栗縣坤輿掩埋場抗爭日前爆發流血衝突，台中高等行政法院宣判，坤輿公司未實施環評，苗栗縣政府應停止掩埋場的相關開發。對此，民進黨立委洪申翰25日譴責坤輿黑衣人暴力，要求苗栗縣警察局嚴查暴力行為，苗栗縣政府不應浪費人民公帑幫無良坤輿上訴，不要一錯再錯。

坤輿掩埋場抗爭21日爆發流血衝突，業者為了完成試運轉想要進場，對場外阻擋的自救會成員噴辣椒水，造成警民8人受傷送醫，多名民代、鄉親掛彩，台中高等行政法院宣判，因為掩埋場需要環評，但是坤輿科技公司未實施環評，苗栗縣政府應停止開發的相關行政處分，全案可上訴。

民進黨苗栗縣長參選人徐定楨上午在立法院召開「嚴查7.21苗栗坤輿暴力事件」記者會，並邀請民進黨立委洪申翰、湯蕙禎、民進黨苗栗縣議員參選人邱毓興、反坤輿自救會長陳清鑫等人出席。

洪申翰表示，苗栗縣環保局一意孤行不斷放水、護航坤輿，直到鄉親頭破血流，才發出停止坤輿試運轉的函文，加上苗栗縣警察局在現場的指揮官警力調度失職、放任衝突發生，更將盾牌對向手無寸鐵的鄉親，而不是施暴的黑衣人，讓人不禁想問「苗栗縣竹南分局到底怎麼指揮的」。

▲民進黨苗栗縣長參選人徐定禎。（圖／記者屠惠剛攝）



洪申翰指出，對於黑衣人的大規模暴行，警察在現場只逮捕2位，暴力事件發生後現場鄉親聲稱，施暴的黑衣人不斷從後方山區逃逸，自己在現場要求竹南分局對身穿黑衣的嫌疑人盤查身份，苗栗縣警察局卻也不作為。

陳清鑫認為，台中高等法院判決訴訟勝訴，這是一個遲來的勝利，苗栗縣政府一直包庇坤輿公司漠視地磅、辦公室及聯外道路，並且未納入計畫範圍的事實，苗栗縣政府也不甩監察院針對坤輿案的糾正，甚至連坤輿的掩埋坑防水層有破損，苗栗縣政府都睜一隻眼閉一隻眼。

徐定禎則說，他從坤輿案看到身為苗栗人的悲哀，「難道苗栗窮的只剩下掩埋場可以做，苗栗好山好水要這樣糟蹋嗎」，希望苗栗縣政府行行好，為苗栗做點善事、出點力，不只是苗栗縣環保局要終止坤輿的試運轉，苗栗縣政府更應該要擔起政治責任，對坤輿撤照不要一錯再錯。

湯蕙禎表示，坤輿從20年前顯然就是一個錯誤選址，一旁甚至有周圍主要的灌溉水源、賴以為生的龍生湖，建議環保署針對未來有申請事業廢棄物掩埋場，在地方政府受理之後，環保署都應該要重視並監督選址。

洪申翰呼籲，苗栗縣政府雖然有上訴的法律權利，但是不要一錯再錯，應該要懸崖勒馬，不要再花拿人民的公帑與納稅錢，幫坤輿這種無良廠商打官司，不然苗栗縣政府就是坤輿違法廠商的幫凶。