鄭運鵬「青埔高鐵特區及新住民後援會」成立　蔡英文：選情拉鋸

▲鄭運鵬「青埔高鐵特區及新住民後援會」成立。（圖／鄭運鵬競總提供）

記者楊淑媛／桃園報導

民進黨主席暨總統蔡英文6日抵桃園，連跑三個輔選行程，首站到中壢區青埔青昇宮，出席民進黨桃園市長候選人鄭運鵬「青埔高鐵特區及新住民後援會成立大會」表示，桃園選情非常拉鋸，呼籲大家11月26號集中選票，支持3號鄭運鵬。肯定鄭文燦票投鄭運鵬，延續鄭文燦的施政，讓桃園繼續進步，讓台灣繼續深化民主。

蔡英文強調，過去八年，鄭文燦帶領桃園、建設青埔，打下穩固的基礎。鄭運鵬對青埔的發展，已經做了完整的規劃，他要在青埔興建圖書館、運動中心，也要跟中央合作，完成大竹交流道青埔高架橋的增設。未來，青埔也會有更多立體化停車場，讓大家生活更方便。鄭運鵬會延續鄭文燦的施政，而且還加碼、加量，讓桃園更好、青埔更好。

蔡英文說，桃園的新住民人口，是全國最多，這幾年，鄭文燦為了照顧新住民朋友，市政府有了新住民事務科，還有新住民文化會館。鄭運鵬已經規劃，未來在桃園每一區，成立新住民關懷小組。新住民朋友無論住在哪一區，都會有專人提供協助。還要推出桃園新住民品牌聯盟，讓新住民朋友，在就業、創業都能大進步。

蔡英文與鄭運鵬、市長鄭文燦、鄭運鵬競選總部總督導／前立委邱創良、立委湯蕙禎等人，一起為鄭運鵬青埔高鐵特區及新住民後援會成立站台，也特地為三位青埔高鐵特區後援會會長林永貴、新住民後援會北區會長林桂金及南區會長馮玉英授戰旗，期勉他們能幫助鄭運鵬在市長選戰旗開得勝。