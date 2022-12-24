吃人夠夠？博客來出面急止血　她曝聲明「貓膩」：想拒付118萬退休金

▲博客來。（圖／翻攝博客來網站）



記者杜冠霖／台北報導

網路書店龍頭博客來爆出「假承攬真僱傭」爭議，消息一出隨即引發外界關注。總經理24日緊急止血回應，不解雇當事人之外，總經理也立即調離現職。對此，任職多項職業工會顧問的林佳瑋表示，若相關資訊正確，博客來必須支付阿姨約118萬退休金，但聲明內容卻是想外包給清潔公司來雇用她，便可拒付這118萬，「這就是博客來想玩的把戲，看懂了嗎？」

林佳瑋指出，昨天爆出有一位清潔阿姨在博客來工作20幾年，突然被解雇，卻拿不到退休金或資遣費。經律師陳又新網路披露後，引發眾怒。博客來在壓力下宣布，「將儘速提出各種與當事人成為僱傭關係方案」，但這樣清潔阿姨的權益真的就可以得到保障了嗎？並非如此。

林佳瑋解釋，事實上魔鬼藏在細節裡。自己以前在政大就學時，也曾協助清潔工爭取反外包；甚至踢爆外包廠商跟學校簽約必須提供120名清潔人力，實際上卻只有80幾名。雇主總是無所不用其極的在規避「僱傭」，想用「承攬」或「外包」欺負弱勢勞工。

對於此次勞資爭議，林佳瑋直言，在本案，博客來規避清潔阿姨退休金的方式，就是使用「假承攬真僱傭」，現在博客來是打算讓清潔阿姨回到「真僱傭」了嗎？

林佳瑋分析，先看看阿姨的退休金權益為何。首先，陳又新律師指出：阿姨這二十年來，被要求打卡上下班，工作時間受博客來的嚴格管控，打掃範圍也是依照博客來指示，在在都顯示阿姨受博客來的高度指揮監督，是非常標準的僱傭關係。

林佳瑋指出，若陳律師提供的資訊正確，可以幫阿姨算出她的退休金權益。清潔阿姨在博客來有20幾年的年資，屬於舊制退休金，假如年資25年時退休，以29,500元的薪資、25年來計算，博客來必須支付40個基數的退休金，金額為1,180,000元，約為118萬。

而博客來在最新的聲明稿所說的是：「考量當事人之工作性質及長遠發展，及本公司其他清潔人員均由清潔公司派駐，協助媒合當事人成為清潔公司之僱傭，並派駐本公司。」

林佳瑋表示，也就是說，博客來依然沒有想要直接僱用清潔阿姨，而是想外包給清潔公司來僱用她。只要轉了這一手，博客來就可以拒絕支付清潔阿姨118萬的退休金。如果清潔阿姨去找清潔公司，清潔公司也可以用「你的25年年資是在博客來那，跟我們無關」來拒絕，「這就是博客來想玩的把戲，你看懂了嗎？」

林佳瑋呼籲，博客來不要再玩文字遊戲來騙人，自己以前也常常用博客來買書、甚至買電子書，但我同樣也關心博客來是否有負起企業的社會責任。作為網路書店業者，文字和知識應該用來幫助弱勢，而不是用來欺騙弱勢勞工、欺騙社會大眾，「博客來，請不要再拗，拿出誠意來解決問題！」

對於相關爭議，稍早接手此案的律師陳又新則指出，很感謝大家的關心，但這些力量對李阿姨來說是龐大的負荷，未來將由其家人接手處理，而他也會持續替阿姨協調，目前往「博客來要給付所有依法應給付費用」方向前進。