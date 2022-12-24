「為了一口飯在忍耐…」清潔婦再控博客來：連工讀生福利都不給我

▲博客來爆出勞資糾紛。（圖／記者林淑慧攝）



記者朱祖儀／綜合報導

知名網路書店博客來爆出「假承攬真僱傭」爭議，工作20多年的清潔阿姨突然被解雇卻沒有退休金，只能尋求法律協助。李姓清潔阿姨透過律師發聲，表示這幾年來博客來不肯給勞健保，就連工讀生享有的基本福利她也得不到，但擔心辭掉工作會繳不出房租只好繼續做，「我是為了一口飯在忍耐」。

李阿姨表示，她原本是在同棟大樓的其他樓層打掃，之後才被博客來邀請去工作，一開始沒有簽約，後續才簽承攬契約，說打掃2層樓就好，月領2萬6千元，博客來也允許阿姨另外兼職其他工作，「不會控制妳的時間」。但後續公司要求卻突然增多，要她每天都要做滿8小時、還要打卡，打掃博客來所有的區域，「她的認知中沒有受僱於哪間清潔公司，然後才又被派去博客來工作的情形」。

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▲工作一段時間後，李阿姨才和博客來簽合約。（圖／翻攝自Facebook／陳又新律師）

未料近日突然收到總公司通知不再續約，做到這個月底就要結束合作，且什麼費用都不會給。李阿姨得知後相當傻眼，要求向總經理談，「20幾年了，你們什麼都沒有給我，沒有勞健保、沒有任何福利，契約時間到了，你們有沒有念在20幾年的情分上，你們要請財團的來也是不得已，怎麼不把我轉到財團？」但對方只解釋「我們有在替妳打算啦」。

「我不在乎有沒有這份工作，我在乎這些小孩子對我那麼好」，李阿姨透露，自己20幾歲就成了單親媽媽，帶著小孩到處流浪，「我什麼場面沒有看過，我是為了一口飯在忍耐」。她也說，當初有向財務長表示，辭掉外面的工作了，希望能享有勞健保權益，但對方拒絕，「我說至少給我像工讀生的福利，財務長也說不行，我如果辭掉這份工作，我房租繳不出來，這個月就沒飯吃」。

針對此次爭議，博客來最新聲明表示，20年前當時的時空環境許多工作，有承攬，有僱傭，本公司對於當事人過去是承攬關係，期望改為僱傭關係。博客來指出，「考量當事人之工作性質及長遠發展，及本公司其他清潔人員均由清潔公司派駐，協助媒合當事人成為清潔公司之僱傭，並派駐本公司」。

博客來也說，本公司溝通不足未能讓當事人理解公司良善本意，將儘速提出各種與當事人成為僱傭關係方案，並與當事人懇切溝通。