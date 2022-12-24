因清潔姨被拔官！她揭1疑點「否則也太霸道總裁」　網驚：滿羞辱的

▲博客來總經理已遭調職。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

博客來因「假承攬真僱傭」被各界撻伐，母公司統一超商也緊急宣布，博客來總經理立即調離現職來止血，並啟動內部調查，不料網友依舊氣憤難平，要高層還給阿姨應有的年資。對此，財經網美胡采蘋提出1疑點，「不然也太霸道總裁了！」

博客來於今（24）日發出聲明，表示會繼續僱用清潔阿姨，「考量當事人之工作性質及長遠發展，及本公司其他清潔人員均由清潔公司派駐，協助媒合當事人成為清潔公司之僱傭，並派駐本公司」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不僅如此，連母公司統一超商也親上火線滅火，下令調離博客來總經理，且也展開內部調查，「博客來長期重視工作夥伴關係，除遵循勞基法外，更希望與時俱進調整兼顧夥伴於公司發展時各項福利」。

事實上，該解雇消息才爆發不到24小時，統一與博客來忽然大逆轉止血，連財經專家都感到不對勁。胡采蘋在臉書粉專表示，「其實我覺得統一應該早就想動這個總經理了，不會因為單一一個事件就這麼戲劇化反應，不然也太霸道總裁了！」

該貼文引發千人熱議，「總經理調離現職，看起來就是避風頭的公關手法」、「你的敏銳度真的是太神鬼了」、「我以為是調去掃地」、「調職也幫不到清潔員」、「搞不好是皇親國戚」、「總經理沒想到因為清潔婦而下台」、「事情都處理不好，找個清潔工把他弄掉也是滿羞辱的」。

事後，清潔阿姨再透過律師發聲，表示這幾年來博客來不肯給勞健保，就連工讀生享有的基本福利她也得不到，但擔心辭掉工作會繳不出房租只好繼續做，「我是為了一口飯在忍耐」。