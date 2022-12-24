　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「拔掉博客來總經理」統一急止血　網怒噴1訴求：背黑鍋的出來了

▲▼ 博客來。（圖／記者劉維榛攝）

▲博客來總經理遭調職。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

母公司緊急止血又拔官！一名20年資歷、月薪2萬9500元的清潔阿姨突遭解雇，尋求律師陳又新幫忙查看合約後，抓包博客來疑似「假承攬真僱傭」。業者今（24）日緊急止血回應，不解雇阿姨之外，博客來總經理也立即調離現職，即刻啟動內部調查。對此，網友狂噴「背黑鍋的出來了！」

針對打掃阿姨被解雇又無法領退休金的風波，博客來稍早新聲明表示，20年前當時的時空環境許多工作，有承攬，有僱傭，本公司對於當事人過去是承攬關係，期望改為僱傭關係。考量當事人之工作性質及長遠發展，及本公司其他清潔人員均由清潔公司派駐，協助媒合當事人成為清潔公司之僱傭，並派駐本公司。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事後，博客來母公司統一超商也火速下令，博客來總經理立即調離現職，並強調博客來長期重視工作夥伴關係，除遵循勞基法外，更希望與時俱進調整兼顧夥伴於公司發展時各項福利，針對此事，公司已經進行調查。

消息曝光後，眾網友怒喊1訴求，就是年資要趕緊還給阿姨，「為什麼不解僱他，是換取其他位置繼續維護公司權勢，犧牲員工權益？」「該給的就給人家，不要欺負努力工作的員工，否則會因小失大～得不償失」、「敢這麼做...代表已經是常態文化了？大概就是背鍋的」、「不用調職，把總經理的薪水砍成29500元，也取消退休金」、「年資記得算給阿姨」、「總經理大概一輩子都想不到，他會為了一個掃地阿姨被拔官」、「先把錢補上再說」、「調職有用嗎？請公司做檢討並提出改善方式，供媒體跟大眾參考啊，不要瞎說一套做一套啦」、「所以這20年來欠的都沒有要補給阿姨嗎」。

►滴...答...滴..答..大金冷暖氣現折最高4000倒數中

ET快訊
博士也來了！「扛30公斤」搶郵局鐵飯碗　錄取率僅7.97%
大陸多位名人病逝！訃告密集式發出　張藝謀心痛發聲了
上士砲長騙嫩女兵「躲空拍機」　草叢內性侵
已婚女星出軌「月經APP記愛愛次數」　夫妻行房另標符號
快訊／震撼彈！　陸淑美放棄提名退選議長
小甜甜爆私生活有狀況「白家綺夫妻哭好幾晚」勸不聽　小組長出聲
台中議會史第1人！她2度確診明天要投票　急設專用票匭
郭台銘當選總統唯一機會曝！　名嘴爆「僅這3人」不怕得罪侯友宜

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

博士也拚了！「扛30公斤郵袋」搶中華郵政鐵飯碗　錄取率僅7.97%

花1.2萬約妹回家看球賽泡澡！男友被抓包狡辯1句　她心碎：我的錯？

寒流暴冷！大學教授心痛以為是感冒　就醫「鬼門關前走一回」

號誌故障！台鐵板橋=樹林間列車「塞車」誤點　1850人被延誤

最後一哩路！台鐵追分站改善元旦前啟用　跨越鐵軌進出月台成歷史

想得到愛要先治癒「匱乏」！心理師揭：很多人錯把需求當成愛

「拔掉博客來總經理」統一急止血　網怒噴1訴求：背黑鍋的出來了

台大國發所屢傳停招碩士在職專班　所長：我自己不知道

管中閔將卸任「心情如釋重負」　批沒大學自治「台大難以脫胎換骨」

金門戰地秘境開放了！擎天廳大年初一至初八免預約　參觀條件曝

陳喬恩曝不辦婚禮的原因！　怕麻煩...狂搖頭「我不要」

遭鴕鳥夫妻搶劫飼料！　農夫揮棍自保被趕出籠

警專女學生熱舞「雪乳露出」　台下男同學陷入瘋狂　校方回應了

從小被打！虎斑貓只敢睡沙發下　被救援後...第一次放鬆翻肚酣睡

清晨遛狗突遇攻堅警察 被求帶路打頭陣她嚇爆！

掀開泡麵碗窩發現「小塊貓肉」靠碗邊睡得香甜媽笑：看了都餓

白家綺當四寶媽崩潰「找老公抱抱」　2女兒沒禁愛令「我們也都年輕過」

挑戰雲海上做空中瑜伽　無人機拍超唯美畫面！

手拿蟹肉棒+全台語勸導　別為美觀留塑膠套下鍋

恭喜蕾菈！順利懷上「第二胎」　曬超音波...笑喊：最棒的生日禮物

博士也拚了！「扛30公斤郵袋」搶中華郵政鐵飯碗　錄取率僅7.97%

花1.2萬約妹回家看球賽泡澡！男友被抓包狡辯1句　她心碎：我的錯？

寒流暴冷！大學教授心痛以為是感冒　就醫「鬼門關前走一回」

號誌故障！台鐵板橋=樹林間列車「塞車」誤點　1850人被延誤

最後一哩路！台鐵追分站改善元旦前啟用　跨越鐵軌進出月台成歷史

想得到愛要先治癒「匱乏」！心理師揭：很多人錯把需求當成愛

「拔掉博客來總經理」統一急止血　網怒噴1訴求：背黑鍋的出來了

台大國發所屢傳停招碩士在職專班　所長：我自己不知道

管中閔將卸任「心情如釋重負」　批沒大學自治「台大難以脫胎換骨」

金門戰地秘境開放了！擎天廳大年初一至初八免預約　參觀條件曝

寒流發威！平安夜氣溫低破10度　北市3人身體不適...2死1命危

陳亭妃發出求救訊號！　王鴻薇聲援：充分曝露民進黨被黑道介入

榮民照護智慧化！馬蘭榮家新系統明年上線　生命徵象隨測隨傳

快訊／救護車執勤小黃不讓　路口猛撞車頭全毀...運將病患同送醫

1根棉花棒偵破40年懸案！變態男「性侵絞殺」15歲少女　明年1月宣判

美國有多冷？水龍頭一開「自來水變冰柱」　床頭板結霜

田慎節籲捐血「南半球掉出來了」！網噴鼻血：能捐嗎　釣出本尊

博士也拚了！「扛30公斤郵袋」搶中華郵政鐵飯碗　錄取率僅7.97%

貸1千萬買房！一見職業「中油職員」網喊穩　內行猶豫吐3字

共軍遼寧艦起降艦載機約180次　日本派輕航艦監視

隔2CM摸頭！柴犬傻等手降落 呆萌微笑融化49萬人：好可愛

生活熱門新聞

男同事送內衣　女友回答讓他綠炸

小情侶激戰完「甜蜜1舉動」錯慘了！

博客來解雇20年打掃阿姨！合約超心寒

媳婦住月子中心遭嫌浪費！霸氣婆婆：我出錢

LINE隱藏版「5款免費貼圖」快載！能直接贈好友

維他命C有致癌物　衛生局法辦業者

Superdry退燒？網曝竹科工程師改穿「這1牌」

快訊／不解雇清潔阿姨了！　博客來最新聲明曝

台大畢業證書加註「在職專班」惹不滿　生傳系提案已入學者不適用

10縣市急凍不到6度　元旦連假天氣曝光

清潔婦被博客來解僱　這公司董事長親自來徵才

保暖8要點一次看「2大部位要包好」

博客來前員工曝公司僅1人打掃：人很親切

警專女學生熱舞「肩帶掉了！」　IG曝光了

更多熱門

相關新聞

博客來事件止血　統一超：總座即刻調離現職

博客來事件止血　統一超：總座即刻調離現職

網路書店龍頭博客來爆發勞資糾紛，引發外界熱議，博客來母公司統一超商今（24）日發佈聲明表示，感謝這位長期服務於博客來的夥伴，藉由此事件讓公司發現博客來內部問題，為積極改善內部制度並確保各項夥伴關係。針對此案，博客來總經理立即調離現職，即刻啟動內部調查。

博客來爆解雇打掃20年阿姨　千人灌爆臉書抵制

博客來爆解雇打掃20年阿姨　千人灌爆臉書抵制

博客來解雇清潔姨「不給退休金」　鑽石級會員：吃弱勢人肉

博客來解雇清潔姨「不給退休金」　鑽石級會員：吃弱勢人肉

博客來解雇打掃阿姨爆出「假承攬、真僱傭」？　勞動部要查

博客來解雇打掃阿姨爆出「假承攬、真僱傭」？　勞動部要查

快訊／不解雇清潔阿姨了！　博客來最新聲明曝

快訊／不解雇清潔阿姨了！　博客來最新聲明曝

關鍵字：

博客來總經理解雇打掃阿姨合約承攬

讀者迴響

熱門新聞

博客來事件止血　統一超：總座即刻調離現職

裁判不忍了：姆巴佩進球也該取消

小甜甜「理念不合」退教會！

男同事送內衣　女友回答讓他綠炸

遭宋逸民教會轟！　小甜甜吐心聲

「3星座、5生肖」財運旺！　專家點名威力彩、大樂透中獎率高

小情侶激戰完「甜蜜1舉動」錯慘了！

才唱4首歌...五月天阿信開嗆了　團員傻眼

五月天開唱「觀眾舉紅布條」　阿信一看慌喊收起來

博客來解雇20年打掃阿姨！合約超心寒

媳婦住月子中心遭嫌浪費！霸氣婆婆：我出錢

快訊／亞洲統神創戰隊

LINE隱藏版「5款免費貼圖」快載！能直接贈好友

北部火鍋掛招插旗台中公益路　在地人：超勇敢

維他命C有致癌物　衛生局法辦業者

更多

最夯影音

更多
陳喬恩曝不辦婚禮的原因！　怕麻煩...狂搖頭「我不要」

陳喬恩曝不辦婚禮的原因！　怕麻煩...狂搖頭「我不要」
遭鴕鳥夫妻搶劫飼料！　農夫揮棍自保被趕出籠

遭鴕鳥夫妻搶劫飼料！　農夫揮棍自保被趕出籠

警專女學生熱舞「雪乳露出」　台下男同學陷入瘋狂　校方回應了

警專女學生熱舞「雪乳露出」　台下男同學陷入瘋狂　校方回應了

從小被打！虎斑貓只敢睡沙發下　被救援後...第一次放鬆翻肚酣睡

從小被打！虎斑貓只敢睡沙發下　被救援後...第一次放鬆翻肚酣睡

清晨遛狗突遇攻堅警察 被求帶路打頭陣她嚇爆！

清晨遛狗突遇攻堅警察 被求帶路打頭陣她嚇爆！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面