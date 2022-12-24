「拔掉博客來總經理」統一急止血　網怒噴1訴求：背黑鍋的出來了

▲博客來總經理遭調職。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

母公司緊急止血又拔官！一名20年資歷、月薪2萬9500元的清潔阿姨突遭解雇，尋求律師陳又新幫忙查看合約後，抓包博客來疑似「假承攬真僱傭」。業者今（24）日緊急止血回應，不解雇阿姨之外，博客來總經理也立即調離現職，即刻啟動內部調查。對此，網友狂噴「背黑鍋的出來了！」

針對打掃阿姨被解雇又無法領退休金的風波，博客來稍早新聲明表示，20年前當時的時空環境許多工作，有承攬，有僱傭，本公司對於當事人過去是承攬關係，期望改為僱傭關係。考量當事人之工作性質及長遠發展，及本公司其他清潔人員均由清潔公司派駐，協助媒合當事人成為清潔公司之僱傭，並派駐本公司。

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事後，博客來母公司統一超商也火速下令，博客來總經理立即調離現職，並強調博客來長期重視工作夥伴關係，除遵循勞基法外，更希望與時俱進調整兼顧夥伴於公司發展時各項福利，針對此事，公司已經進行調查。

消息曝光後，眾網友怒喊1訴求，就是年資要趕緊還給阿姨，「為什麼不解僱他，是換取其他位置繼續維護公司權勢，犧牲員工權益？」「該給的就給人家，不要欺負努力工作的員工，否則會因小失大～得不償失」、「敢這麼做...代表已經是常態文化了？大概就是背鍋的」、「不用調職，把總經理的薪水砍成29500元，也取消退休金」、「年資記得算給阿姨」、「總經理大概一輩子都想不到，他會為了一個掃地阿姨被拔官」、「先把錢補上再說」、「調職有用嗎？請公司做檢討並提出改善方式，供媒體跟大眾參考啊，不要瞎說一套做一套啦」、「所以這20年來欠的都沒有要補給阿姨嗎」。