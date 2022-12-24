　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

4歲妹易怒又失眠！　小兒科醫一查「太愛吃這零食」

「這零食」含咖啡因、精緻糖！　小兒科醫師：4歲前不宜食用

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

文／CTWANT

4歲多的小女孩白天易怒、夜晚難以入眠。對此，小兒科醫師巫漢盟表示，仔細一查後才發現，原來是她的飲食習慣出了問題，直呼兒童零食絕對要慎選！

巫漢盟23日晚間在臉書發文指出，有位4歲女孩「安安」白天常常易怒，只要玩玩具不順心，就會開始發脾氣、丟玩具，怎麼勸也沒有用，夜晚時也很難入睡，常常得哄睡到半夜12點多才會逐漸睡去，而且還會睡睡醒醒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「這零食」含咖啡因、精緻糖！　小兒科醫師：4歲前不宜食用

▲巧克力藏2大危險。（圖／翻攝自臉書／阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師）


仔細一查後才發現，原來安安的飲食習慣出了問題，才4歲多的她，很喜歡吃巧克力，尤其是小巧可愛的造型、上面有添加糖粉的更喜歡，「事實上，巧克力除了有咖啡因外，當中的添加糖也是健康陷阱。」

巫漢盟指出咖啡因的食物來源相當廣泛，包括「巧克力、可樂、茶葉、咖啡等，攝取後會刺激中樞神經，會提神、亢奮，當攝取過量時會引起焦慮、失眠、淺眠、躁動、易怒等。」

美國兒科醫學會建議12歲以下孩童應避免所有咖啡因製品，加拿大政府則建議4歲後才可接觸少量咖啡因，而目前國內並未針對兒童提出咖啡因的建議，僅以飲品類型分類，他以農業兒童網的資料舉例：

1.偶爾可喝：巧克力牛奶、可可，咖啡因含量約2mg。

2.盡量少喝：可樂、綠茶、奶茶、紅茶、部分提神能量飲，咖啡因含量約10~45mg。

3.避免飲用：手沖咖啡、部分提神能量飲，咖啡因含量約100mg。

除了咖啡因，巫漢盟還指出巧克力中的糖也是陷阱之一，「這是因為純黑巧克力太苦，為了增添口感、香氣和視覺效果，大多會添加精緻糖，而攝取過多則會引起肥胖、齲齒等問題，原則上每日飲食中，添加糖攝取量不宜超過總熱量的10%，若一天吃進2條甜巧克力大多已超標，因此建議少給孩子吃糖與巧克力，避免咖啡因也過度攝取。」

最後巫漢盟也示警，巧克力一定含有咖啡因，建議4歲前不宜給孩子食用，4歲後可偶爾食用，並建議在中午前吃，才不會影響夜間睡眠，另外也多以健康點心取代巧克力與甜食，例如：鮮奶、優酪乳、全麥麵包、豆漿等，補充需要的營養素。

❤苦惱過年送長輩什麼？烏魚黃金絲醬、養生飲、堅果飲限時下殺［內有專屬折扣＋多款限時超殺優惠夯品］

延伸閱讀
投資族必看！大摩：2023年全球市場「黑天鵝」有這些！
女友賭氣要求絕交5小時　他「神回1句」嗨喊：幸福來得太突然
劉銘傳也哭泣1／清代鐵路遺址被消失　監院、立委究責桃園市府

►滴...答...滴..答..大金冷暖氣現折最高4000倒數中

ET快訊
許光漢狠嗆　柯佳嬿秒變臉：我一定要跟他們兩個演戲嗎
救護車鳴笛送病患「沒有車要讓」　小黃直接撞上...冷血畫面曝
「為了一口飯在忍耐…」清潔婦再控博客來：連工讀生福利都不給我
吳怡農自己公布民調！　落後王鴻薇4.5％
妻每月只給5千！　月薪67K中油員工報假帳貪230萬
小甜甜不忍了　「原諒不是7次而是77次」揭心聲
快訊／宋逸民二度發聲「真理就是真理」！　堅持唯一要事

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台中元旦升旗陣容曝光！中信兄弟領唱國歌　「啦啦隊女神」也來了

快訊／今增36死！本土+17949「較上周六增16.1%」

「為了一口飯在忍耐…」清潔婦再控博客來：連工讀生福利都不給我

4歲妹易怒又失眠！　小兒科醫一查「太愛吃這零食」

管中閔秀政績！任內收支餘絀「由負轉正」＋希望生人數增3倍

博士也拚了！「扛30公斤郵袋」搶中華郵政鐵飯碗　錄取率僅7.97%

花1.2萬約妹回家看球賽泡澡！男友被抓包狡辯1句　她心碎：我的錯？

寒流暴冷！大學教授心痛以為是感冒　就醫「鬼門關前走一回」

號誌故障！台鐵板橋=樹林間列車「塞車」誤點　1850人被延誤

最後一哩路！台鐵追分站改善元旦前啟用　跨越鐵軌進出月台成歷史

陳喬恩曝不辦婚禮的原因！　怕麻煩...狂搖頭「我不要」

遭鴕鳥夫妻搶劫飼料！　農夫揮棍自保被趕出籠

從小被打！虎斑貓只敢睡沙發下　被救援後...第一次放鬆翻肚酣睡

警專女學生熱舞「雪乳露出」　台下男同學陷入瘋狂　校方回應了

清晨遛狗突遇攻堅警察 被求帶路打頭陣她嚇爆！

掀開泡麵碗窩發現「小塊貓肉」靠碗邊睡得香甜媽笑：看了都餓

手拿蟹肉棒+全台語勸導　別為美觀留塑膠套下鍋

三寶遇車道壅塞凍未條　跨槽化線＋倒車下交流道

恭喜蕾菈！順利懷上「第二胎」　曬超音波...笑喊：最棒的生日禮物

白家綺當四寶媽崩潰「找老公抱抱」　2女兒沒禁愛令「我們也都年輕過」

台中元旦升旗陣容曝光！中信兄弟領唱國歌　「啦啦隊女神」也來了

快訊／今增36死！本土+17949「較上周六增16.1%」

「為了一口飯在忍耐…」清潔婦再控博客來：連工讀生福利都不給我

4歲妹易怒又失眠！　小兒科醫一查「太愛吃這零食」

管中閔秀政績！任內收支餘絀「由負轉正」＋希望生人數增3倍

博士也拚了！「扛30公斤郵袋」搶中華郵政鐵飯碗　錄取率僅7.97%

花1.2萬約妹回家看球賽泡澡！男友被抓包狡辯1句　她心碎：我的錯？

寒流暴冷！大學教授心痛以為是感冒　就醫「鬼門關前走一回」

號誌故障！台鐵板橋=樹林間列車「塞車」誤點　1850人被延誤

最後一哩路！台鐵追分站改善元旦前啟用　跨越鐵軌進出月台成歷史

住飯店「多1孩」加收人頭費！客1理由反悔　櫃台傻眼：好丟臉

Keanna看醫生突被告知「很嚴重」要馬上開刀！眼蓋白紗布照曝：痛到崩潰

花蓮元旦玩很大！2遊憩修繕工程年底啓用　縣府要求安全無虞

別再只做多日圓！　瑞銀看好英鎊「反彈潛力大」

拼了！白冰冰跨年搬出「天價戰袍」　揭41年前「翻紅」秘辛

全球股票基金單周失血創高！盤點市場4現象　「迎接 2023 年艱難開局」

禮讓行人卻被後車長叭5聲！　視網膜拉窗送5字祝福「阿姨掩臉道歉」

台中元旦升旗陣容曝光！中信兄弟領唱國歌　「啦啦隊女神」也來了

快訊／今增36死！本土+17949「較上周六增16.1%」

派出所引爆撒旦之母！新竹男「手掌炸爛」鮮血噴濺　慘痛下場曝

怕怕！小寶寶洗澡表情逐漸母湯 淚眼求馬麻：快把人家抱起來啦

生活熱門新聞

男同事送內衣　女友回答讓他綠炸

小情侶激戰完「甜蜜1舉動」錯慘了！

博客來解雇20年打掃阿姨！合約超心寒

媳婦住月子中心遭嫌浪費！霸氣婆婆：我出錢

LINE隱藏版「5款免費貼圖」快載！能直接贈好友

維他命C有致癌物　衛生局法辦業者

Superdry退燒？網曝竹科工程師改穿「這1牌」

快訊／不解雇清潔阿姨了！　博客來最新聲明曝

台大畢業證書加註「在職專班」惹不滿　生傳系提案已入學者不適用

10縣市急凍不到6度　元旦連假天氣曝光

清潔婦被博客來解僱　這公司董事長親自來徵才

保暖8要點一次看「2大部位要包好」

博客來前員工曝公司僅1人打掃：人很親切

台人最常Google「這2個字」！最夯色情網站曝光了

更多熱門

相關新聞

「哀怨聖誕樹」定格拍照　媽曝秘訣

「哀怨聖誕樹」定格拍照　媽曝秘訣

聖誕節將至，家家戶戶也開始裝起聖誕樹，台中市一名飼主因為家裡還沒有布置，便突發奇想讓自家米克斯「杯狗」當聖誕樹。照片中可以看到，杯狗全身被綠色海報紙、金蔥條包成聖誕樹，雖然表情相當哀怨，但牠仍乖巧地在角落等拍照，而讓牠能如此配合定格的原因，其實就是媽媽手中的小零食。

冤獄25年獲釋　男出席葬禮遭1槍爆頭亡

冤獄25年獲釋　男出席葬禮遭1槍爆頭亡

汪一到冬天不回家　爸拿整袋零食騙

汪一到冬天不回家　爸拿整袋零食騙

妹子寒流洗澡遭男友關熱水！浴室內崩潰

妹子寒流洗澡遭男友關熱水！浴室內崩潰

房東突討「5467元電費」　男傻眼：退租3年了

房東突討「5467元電費」　男傻眼：退租3年了

關鍵字：

周刊王零食巧克力咖啡因精緻糖巫漢盟小兒科

讀者迴響

熱門新聞

博客來事件止血　統一超：總座即刻調離現職

裁判不忍了：姆巴佩進球也該取消

小甜甜爆讓「白家綺夫妻哭好幾晚」勸不聽

小甜甜「理念不合」退教會！

「3星座、5生肖」財運旺！　專家點名威力彩、大樂透中獎率高

男同事送內衣　女友回答讓他綠炸

遭宋逸民教會轟！　小甜甜吐心聲

小甜甜不忍了「原諒不是7次而是77次」！

小情侶激戰完「甜蜜1舉動」錯慘了！

才唱4首歌...五月天阿信開嗆了　團員傻眼

已婚女星出軌「月經APP記愛愛次數」

五月天開唱「觀眾舉紅布條」　阿信一看慌喊收起來

博客來解雇20年打掃阿姨！合約超心寒

媳婦住月子中心遭嫌浪費！霸氣婆婆：我出錢

快訊／亞洲統神創戰隊

更多

最夯影音

更多
陳喬恩曝不辦婚禮的原因！　怕麻煩...狂搖頭「我不要」

陳喬恩曝不辦婚禮的原因！　怕麻煩...狂搖頭「我不要」
遭鴕鳥夫妻搶劫飼料！　農夫揮棍自保被趕出籠

遭鴕鳥夫妻搶劫飼料！　農夫揮棍自保被趕出籠

從小被打！虎斑貓只敢睡沙發下　被救援後...第一次放鬆翻肚酣睡

從小被打！虎斑貓只敢睡沙發下　被救援後...第一次放鬆翻肚酣睡

警專女學生熱舞「雪乳露出」　台下男同學陷入瘋狂　校方回應了

警專女學生熱舞「雪乳露出」　台下男同學陷入瘋狂　校方回應了

清晨遛狗突遇攻堅警察 被求帶路打頭陣她嚇爆！

清晨遛狗突遇攻堅警察 被求帶路打頭陣她嚇爆！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面