4歲妹易怒又失眠！　小兒科醫一查「太愛吃這零食」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

文／CTWANT

4歲多的小女孩白天易怒、夜晚難以入眠。對此，小兒科醫師巫漢盟表示，仔細一查後才發現，原來是她的飲食習慣出了問題，直呼兒童零食絕對要慎選！

巫漢盟23日晚間在臉書發文指出，有位4歲女孩「安安」白天常常易怒，只要玩玩具不順心，就會開始發脾氣、丟玩具，怎麼勸也沒有用，夜晚時也很難入睡，常常得哄睡到半夜12點多才會逐漸睡去，而且還會睡睡醒醒。

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▲巧克力藏2大危險。（圖／翻攝自臉書／阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師）





仔細一查後才發現，原來安安的飲食習慣出了問題，才4歲多的她，很喜歡吃巧克力，尤其是小巧可愛的造型、上面有添加糖粉的更喜歡，「事實上，巧克力除了有咖啡因外，當中的添加糖也是健康陷阱。」

巫漢盟指出咖啡因的食物來源相當廣泛，包括「巧克力、可樂、茶葉、咖啡等，攝取後會刺激中樞神經，會提神、亢奮，當攝取過量時會引起焦慮、失眠、淺眠、躁動、易怒等。」

美國兒科醫學會建議12歲以下孩童應避免所有咖啡因製品，加拿大政府則建議4歲後才可接觸少量咖啡因，而目前國內並未針對兒童提出咖啡因的建議，僅以飲品類型分類，他以農業兒童網的資料舉例：

1.偶爾可喝：巧克力牛奶、可可，咖啡因含量約2mg。

2.盡量少喝：可樂、綠茶、奶茶、紅茶、部分提神能量飲，咖啡因含量約10~45mg。

3.避免飲用：手沖咖啡、部分提神能量飲，咖啡因含量約100mg。

除了咖啡因，巫漢盟還指出巧克力中的糖也是陷阱之一，「這是因為純黑巧克力太苦，為了增添口感、香氣和視覺效果，大多會添加精緻糖，而攝取過多則會引起肥胖、齲齒等問題，原則上每日飲食中，添加糖攝取量不宜超過總熱量的10%，若一天吃進2條甜巧克力大多已超標，因此建議少給孩子吃糖與巧克力，避免咖啡因也過度攝取。」

最後巫漢盟也示警，巧克力一定含有咖啡因，建議4歲前不宜給孩子食用，4歲後可偶爾食用，並建議在中午前吃，才不會影響夜間睡眠，另外也多以健康點心取代巧克力與甜食，例如：鮮奶、優酪乳、全麥麵包、豆漿等，補充需要的營養素。

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