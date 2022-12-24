寒流年輕人也易猝死！　重症醫示警「5大非典型族群」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／CTWANT

近日寒流來襲，全台急凍。中國醫藥大學附設醫院國際中心副主任黃軒對此也提醒「天冷了，年輕人也易猝死」，以前大家都認為急性心肌梗塞大多數發生在有年紀（60歲以上）的人，但現在那些所謂的年輕人也會因為心肌梗塞而在冬天猝死。

黃軒醫師在臉書粉專《黃軒醫師 Dr. Ooi Hean》發文指出，美國一項研究專門回顧調查平均年齡在36歲猝死的驗屍報告，結果他們發現有80%的案例出現冠狀動脈狹窄的問題，且猝死容易發生在18至59歲的人群，其中18至39歲佔所有案例中的43%、40到59歲則佔39%。

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黃軒還指出，葡萄牙也有研究在回顧調查平均年齡在37.36歲猝死的驗屍報告，發現55.6%的死亡原因是心血管阻塞，其中男性佔92.5%、女性佔7.5%，而年輕女性如果猝死就要懷疑可能是先天性心臟病，例如長QT症候群（Long QT syndrome）。

黃軒也提醒，雖然大家都知道，年長者、三高者、愛抽烟、愛喝酒、肥胖者是「典型」的心血管疾病的高危險族群。然而，那些看起來好好的、身體很健康的年輕人也是有5大「非典型」高危險族群的，包含暴飲暴食者、缺乏運動者、酒/飯後泡澡、酒醉者、情緒起伏大者、感冒未癒者。

1. 暴飲暴食者

對於本來就有心血管慢性疾病的患者來說，都應該避免暴飲暴食，大魚大肉。在冬季，一般人吃太多，吃太撐，又吃更多油的食物，血流會大量增加到消化系統，心臟負荷量忽然劇增、忽大忽小的用力幫蒲收縮，容易使心臟感到不舒服，一旦這些心血管液循環不流暢，容易誘發急性心肌梗塞的發作。

2. 缺乏運動者

一般而言，成人只要每週運動累積達150分鐘、兒童每日運動累積60分鐘，就能有足夠的運動量。所以上班族若低於這些每週運動時間，其實已經是「隱藏式」的高危險族群了。世界衛生組織早已指出運動不足成為影響全球死亡率的第4大危險因子。每年有6%的死亡率與缺乏運動有關，僅次於高血壓（13％）、抽煙（9％）和高血糖（6％）！「別忘了，這些缺乏運動者族群佔了我們的上班族，很大的一部分呢！」

3. 飯後泡澡、酒醉者

當人們剛吃完飯時，大量血液聚集在腸胃部位，身體的其他器官處於相對的缺少循環狀態。如果在這時候又去泡澡，又是冬季，洗澡水溫度相對較高，因此會導致除了腸胃部位血流量增加，更全身血管擴張，皮膚和肌肉血流增加，心血管液循環負苛量更有巨大的壓力，也容易負苛過量猝死。

4. 情緒起伏大者

情緒起伏大者，主要會嚴重影響睡眠。當你的生活一直感到有壓力，不睡覺，你的交感神經一直處於高度的反應中，免疫系統受到抑制，然後也惡性循環，這些壓力會更大。而研究結果顯示，這些睡眠不足者易引發心血管猝死相關疾病。

5. 感冒未癒者

千萬不要把感冒當成一件小事，普通的感冒也會同樣在冬天引起猝死，甚至病毒會侵犯心肌，引起心肌炎，或誘發嚴重的心律不整或心臟衰竭。如果感冒當下或在1至3週後仍有心悸，胸悶胸痛、手脚浮腫或暈厥的狀況，請立即就醫。

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