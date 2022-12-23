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寒流洗澡10分鐘「男友關掉熱水」！妹子浴室內崩潰：心臟快停了

洗澡10分鐘被關瓦斯，妹子放生摳門男。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲洗澡10分鐘被關瓦斯，妹子放生摳門男。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

許多情侶交往時會選擇同居，但也因此讓另一面原形畢露，不能接受的人可能就會分手。一名女網友透露，自己和男友交往1年多，最近2人開始同居，這才發現對方為了省錢，竟然住在6樓的頂樓加蓋；最誇張的是，女方某天洗澡洗到一半突然沒熱水，不料竟是男友嫌她洗太久，便擅自關掉瓦斯，讓她超崩潰。

原PO在網路論壇Dcard發文，「婚前同居真的能看清一個人。我跟男友在一起一年多，我知道他很節省，但我不知道他節省成這樣。我搬去跟他同住，六樓頂樓加蓋公寓。我問他為什麼要住那麼高還沒電梯，他跟我說頂樓可以曬衣服，下雨天可以留點水沖馬桶。」

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女網友提到，「前陣子下雨，雨聲打到鐵皮的聲響我根本睡不著，甚至水還會滲進來屋內。而且便宜，二樓八千，他只要六千。室內沒有網路，手機甚至會跳出3G，回個訊息要走到屋外。然後沒有冷氣只有電風扇，夏天的時候曾經室內38度。最近我跟他分手了，我真的受不了了。」

原PO抱怨，「我們同居第二個月，我洗澡洗到一半的時候沒熱水衝了出來。問他怎麼沒熱水了？我們不是用天然瓦斯嗎？然後他理直氣壯的跟我說，我洗太久了，他看著瓦斯表感覺心臟快停了。我才洗十分鐘，就十分鐘。當下我收拾完我的衣物下樓，第一件事就是去美髮店洗頭。然後回到我家之後第一件事，就是點了三千多塊的海底撈外送。之後我將這兩張照片發給了他，並封鎖了他。」

貼文曝光後，網友紛紛留言「冬天關瓦斯，夏天頂加沒冷氣，房間沒訊號，當兵都沒那麼慘」、「能摳成這樣子真的屌，不過關瓦斯有夠拷貝，我當下知道是被關肯定直接噴三字經」；另一派人則認為，「雖然說男生小氣，但你是在花他的錢也是事實阿，你有跟他分擔那些費用嗎？」

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