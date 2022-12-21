6歲兒拼圖玩一半！親戚作客「1舉動」惹怒她　大票人轟：超北爛

▲堂妹擅自拼完拼圖就算了，竟還上了膠。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名母親發文抱怨，上周末堂妹到家裡作客，結果在她下廚時，堂妹竟默默將兒子的拼圖拼完，還擅自上了膠，讓她超錯愕。而網友們也忍不住吐槽，「沒禮貌的小孩」、「好白目的堂妹！叫她賠一盒新的啦」。

網友在「爆怨公社」發文吐怨氣，「兒子剛過完6歲生日，我親妹送了巴斯光年的拼圖，兒子拼了3天還沒完成，上周六18歲堂妹來家裡作客，當下正在煮飯的我跟她說，看是要陪兒子玩，還是看電視都可以，然後堂妹就默默把我兒子的拼圖給拼完了。」

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當她見狀立刻提醒對方，「先不要把拼圖上膠，給我兒子自己拼，讓他重複玩。」怎料，堂妹一副理所當然地回，「我已經塗了欸，拼好幹嘛不上膠？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

這番話讓她瞬間傻眼，不禁想吐槽「我兒子都還沒拼，然後就......，到底是誰的生日禮物？」對此，網友們紛紛回應，「再買一盒一模一樣的XD」、「18歲這個年紀，應該知道別人的東西不能亂動了吧」、「18歲跟人家玩什麼這種拼圖，要拼給我去拼10000片的」、「為什麼這麼沒禮貌」、「別人家的拼圖，拚好後就自行上膠是怎麼回事」、「雞婆大師」、「跟堂妹說拼得很好，下次不用來了」。

另外，也有人不以為然，直言「妳的陪他玩，是一步一腳印陪他弄，她的陪玩是直接弄好整個拼圖，認知不同，沒什麼好生氣的。」不過，原po解釋，「沒有陪唷，是各玩各的！」

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