全網炸鍋了！博客來被爆解雇打掃20年阿姨　千人灌爆臉書轟：拒買

▲博客來爆出「假承攬真僱傭」爭議。（圖／翻攝自博客來官網）

記者朱祖儀／綜合報導

網路書店霸主「博客來」近來無故解雇一名工作20年的打掃阿姨，且爆出「假承攬真僱傭」爭議，連退休金都沒有。此事曝光之後引發網友怒火，上千人紛紛到博客來臉書留言撻伐，表示「抵制沒良心的企業！」

律師陳又新在臉書指出，一名阿姨在博客來打掃20幾年，上班都準時打卡、很少請假，且打掃都有符合公司主管指示，未料近來卻突然被解雇。阿姨無助表示，「我二十幾年來沒有勞健保、沒有三節禮金，現在才知道我連退休金也沒有」，公司其他年輕員工也看不下去，才叫她一定要尋求法律協助，「我不認識字，也不知道要怎麼辦，想拜託你可不可以幫幫我？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

了解狀況後，陳又新指出，阿姨工作20年來受到博客來的高度指揮監督，是非常標準的「僱傭」關係，公司應該要幫忙保勞健保、提撥退休金，更要在非自願性解僱時，給付預告工資及資遣費。但博客來卻利用阿姨不識字，每年都只簽承攬契約，「這麼一來，博客來就不用付這些錢了」。他感嘆，雖然這種假承攬真僱傭的把戲已經屢見不鮮，「我怎麼也沒想到，網路書店霸主也幹這種事」。

文章曝光後隨即在網路上掀起討論，眾多網友灌爆博客來臉書，表示「你們真的太過分了！這件事沒有處理完之前拒買博客來」、「現在都要2023了！！貴公司還敢做這種事！！你們好扯喔」、「欺負老實人，僱傭變承攬」、「吃人夠夠，人神共憤」、「如果博客來不出來面對、處理，以後此生再也不買博客來謝謝」、「沒有交代，以後拒買博客來」、「我看到承攬文件了！沒想到我居然跟這種公司買書！抵制」、「欺負辛苦的阿姨真的太過分了！！想想看若是你們自身的長輩遭受這種對待會有多憤怒」、「在你們身上看不到任何人情味。只有滿滿的銅臭味」、「再也不會跟博客來買書了」。

▲網友灌爆博客來臉書。（圖／翻攝自Facebook／博客來）

此事曝光後引發網友討論，博客來最新聲明表示，20年前當時的時空環境許多工作，有承攬，有僱傭，本公司對於當事人過去是承攬關係，期望改為僱傭關係。「考量當事人之工作性質及長遠發展，及本公司其他清潔人員均由清潔公司派駐，協助媒合當事人成為清潔公司之僱傭，並派駐本公司」。

博客來也說，本公司溝通不足未能讓當事人理解公司良善本意，將儘速提出各種與當事人成為僱傭關係方案，並與當事人懇切溝通。