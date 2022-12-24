博客來解雇工作20年清潔婦！這公司董事長親徵才：阿姨要來上班？

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者朱祖儀／綜合報導

知名網路書店「博客來」爆出以假承攬真僱傭的方式和一名打掃阿姨簽約，近來卻無故將對方解雇，連退休金都沒有，此事曝光後掀起熱議。網友紛紛留言撻伐博客來，Whoscall創辦人鄭勝丰則親自留言徵才，詢問「阿姨要不要來上班？」並透露公司保障的員工權益。

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▲博客來被爆簽「假承攬真僱傭」的合約。（圖／翻攝自Facebook／陳又新律師）

律師陳又新在臉書發文透露，一名阿姨在博客來從事清潔工作約20幾年，近來卻突然收到通知，明年將不繼續合作。但阿姨表示，自己平時都準時打卡上下班，幾乎沒有請過幾天假，工作態度也都很認真，沒想到這20年來沒有勞健保、三節獎金，結果現在被炒魷魚，竟然連退休金都沒有，才急忙帶著文件來求救，「我不認識字，也不知道要怎麼辦，想拜託你可不可幫幫我？」

陳又新了解狀況後指出，阿姨這20年來工作受到博客來的高度指揮監督，是標準的「僱傭」關係，「在僱傭關係下，博客來應該要幫阿姨保勞健保、提撥退休金，更要在非自願性解僱時，給付預告工資及資遣費」。可是博客來卻利用阿姨不識字的情況，每年都簽「承攬」契約，如此一來就不用支付上述的費用，感嘆「萬萬沒想到有網路書店霸主之位的博客來會用這種手段」。

消息一出隨即在網路上掀起一陣撻伐，網友灌爆博客來臉書，表示「太過分了！！可惡，不在博客來購物了」、「太誇張了，賺這麼多錢的大公司這樣欺負一個辛苦人，過份」、「博客來掰掰，再也不跟他們買書了」、「博客來以後賺不到我的錢了」、「這種公司就應該下架」、「沒想到自己竟然支持無良公司這麼久」、「太可惡了！再怎麼樣也不應該苛刻阿姨的」。

另外也有人替阿姨的權益著想，想要幫忙募捐律師費和打官司的費用，陌生來電辨識軟體Whoscall開發商走著瞧股份有限公司（Gogolook）創辦人暨董事長鄭勝丰（Jackie Cheng）則在下方留言，「阿姨要不要來我們gogolook（whoscall）上班？」且強調不用打卡，並非承攬關係、有特休，也有勞健保及勞退保障，法務會和阿姨解釋條文，希望陳又新律師可以幫忙轉達。

▲鄭勝丰想請阿姨到自家公司上班。（圖／翻攝自Facebook／陳又新律師）

針對此次爭議，博客來最新聲明表示，20年前當時的時空環境許多工作，有承攬，有僱傭，本公司對於當事人過去是承攬關係，期望改為僱傭關係。「考量當事人之工作性質及長遠發展，及本公司其他清潔人員均由清潔公司派駐，協助媒合當事人成為清潔公司之僱傭，並派駐本公司」。

博客來也說，本公司溝通不足未能讓當事人理解公司良善本意，將儘速提出各種與當事人成為僱傭關係方案，並與當事人懇切溝通。