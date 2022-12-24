解雇29K清潔姨！博客來不給退休金　鑽石級會員：拿刀叉吃弱勢人肉

▲清潔阿姨突被解雇，還發現領不到退休金。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



網搜小組／劉維榛報導

「博客來網路書店」爆出無故解雇打掃阿姨，律師陳又新看簽署合約時，發現雙方是標準的僱傭關係，不料資方卻和阿姨簽承攬契約，因此根本領不到退休金。儘管博客來已和婦人持續協商中，但風波卻未能止血，身為鑽石級會員的政大副教授劉宏恩也看不下去喊話，無法接受看著業者優雅地拿著刀叉吃弱勢者人肉。

替博客來服務20年的清潔阿姨向陳又新求助，她表示，任職以來皆準時打卡上下班，沒請過幾天假，打掃都有符合公司主管的指示，豈料「現在公司說明年開始不要我了！」

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更心酸的是，阿姨月薪只有2萬9500元，但多年來沒有勞健保、沒有三節禮金，如今才知道連退休金也沒有。陳又新看雙方簽署合約後，發現這是「清潔服務『承攬』合約書」。

陳又新解釋，博客來明明跟阿姨成立的是僱傭契約，卻簽承攬契約，原因在於僱傭關係下，博客來應該要幫阿姨保勞健保、提撥退休金，更要在非自願性解僱時，給付預告工資及資遣費，「但博客來利用阿姨不識字，每年跟阿姨簽承攬契約，這麼一來，博客來就不用付這些錢了。」

針對這起勞資爭議，根據《三立新聞》報導，博客來於昨（23）日晚間回應，先前已和婦人多次協商未果，目前仍在持續協商溝通中，未來也會秉持良善負責的態度，繼續與當事人溝通合意的處理方式。

但風波依舊尚未止血，政治大學法學院副教授劉宏恩也看不下去，在臉書要替清潔阿姨討回公道，「身為讀書人、愛書人、買書人，也是經常在博客來消費的多年鑽石級會員，我希望博客來能針對底下這位律師所說的侵害弱勢勞權的事情出來解釋一下。否則我無法接受自己一面跟你下單買『二十一世紀資本論』，一面看你優雅地拿著刀叉吃弱勢者人肉。」

劉宏恩也向消費者喊話，「如果你不能接受博客來這樣子侵害弱勢勞權，我都鼓勵大家散播分享一下這件事，因為它讓我們失望了，非常失望。」底下網友回應，「天啊，如果博客來真的以假承攬真僱傭的方式規避勞基法，那我也只好拒絕繼續成為欺負弱勢財團的幫凶」。

最新消息是，博客來今日給予聲明表示，20年前當時的時空環境許多工作，有承攬，有僱傭，本公司對於當事人過去是承攬關係，期望改為僱傭關係。考量當事人之工作性質及長遠發展，及本公司其他清潔人員均由清潔公司派駐，協助媒合當事人成為清潔公司之僱傭，並派駐本公司。

博客來強調，本公司溝通不足未能讓當事人理解公司良善本意，將儘速提出各種與當事人成為僱傭關係方案，並與當事人懇切溝通。