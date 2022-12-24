墜毀畫面曝光！美國飛機急降海灘翻覆　95歲前市長罹難

▲美國加州聖塔蒙尼加碼頭的海灘22日發生小型飛機墜毀事故。（圖／路透）

中央社洛杉磯23日綜合外電報導

美國一架輕型飛機墜毀於加州聖塔蒙尼加（Santa Monica）的沙灘，造成機上95歲的前市長閔特（Rex Minter）身亡，美國聯邦航空總署今天對此展開調查。

法新社報導，根據飛機失事畫面，這架賽斯納150型（Cessna 150）飛機昨天緊急降落於聖塔蒙尼加碼頭數公尺外的海灘時劇烈翻覆。聖塔蒙尼加碼頭是全球知名的熱門旅遊景點。

飛行員似乎要將飛機降落在靠近海水的沙灘上，但這架輕型飛機最後卻碰到海浪倒頭栽，在海灘戲水的民眾在旁無助地看著。

Video of that plane crash in Santa Monica pic.twitter.com/PSUn15b304 — Downtown LA Scanner (@DowntownLAScan) December 23, 2022

緊急救援人員馬上趕去營救飛行員與乘客。機上的95歲乘客閔特不幸罹難，他是1960年代的聖塔蒙尼加市長。

這架飛機昨天下午大約3時從聖塔蒙尼加機場（Santa Monica Airport）飛往洛杉磯馬利布（Malibu）。哥倫比亞廣播公司洛杉磯分台（CBS Los Angeles）報導，這架飛機在起飛9分鐘後墜毀。飛行員已送醫治療。

美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration）發言人葛瑞格（Ian Gregor）說，已對這起事件展開調查。

他說：「飛機從聖塔蒙尼加機場起飛後，飛行員通報發動機有問題。」