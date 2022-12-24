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拜登簽署2023財年「國防授權法案」　供應台灣5年100億美元軍援

▲▼美國總統拜登。（圖／路透）

▲美國總統拜登簽署2023財年「國防授權法案」。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

白宮方面當地時間23日發表聲明，美國總統拜登已正式簽署2023財年國防授權法案（National Defense Authorization Act,NDAA）其中，授權的國防經費達8579億美元（約新台幣26兆），其中美國國防部將獲得8167億美元（約新台幣25兆）。當中涉及台灣的部分，包括授權未來5年提供台灣100億美元軍援，並要求加速處理台灣軍購請求。法案還呼籲美台聯合軍演、邀台參與2024年環太軍演。

2023財政年度NDAA涉台部份超過50頁，有史以來最長篇幅，台灣民眾最關心的對台軍援部分，納入「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act）部分條文，授權2023至2027年透過美國國務院「外國軍事融資」（Foreign Military Financing，FMF）計畫，提供台灣100億美元無償軍援，每年最多20億美元。

另外也授權提供台灣最多20億美元FMF貸款，還款期限為12年，也另外授權總統動用「總統撥款權」（presidential drawdown authority），每年從國防部庫存挪用價值至多10億美元的防衛物資或服務給台灣。

NDAA授權的國防經費達8579億美元，高出拜登提出的國防預算申請450億美元。法案主要授權撥款以用於國防部項目和軍事建設、能源部國家安全項目和情報項目，為國務院、國土安全部、海事管理局、美國海岸警衛隊和情報界等機構撥款等其他事項。

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