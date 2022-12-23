林士傑捲台南議長恐嚇案　徐巧芯：英系台北幫與郭再欽「很麻吉」

▲台北市議員徐巧芯。（圖／攝影中心攝）

記者詹宜庭／台北報導

全台縣市議長選舉將於25日進行投票，有消息傳出，國民黨台南市議員方一峰遭人當街擄上箱型車並恐嚇不得支持郭信良，而民進黨台南市議員林依婷父親、台南區漁會理事長林士傑當時也在車上。對此，台北市議員徐巧芯表示，林依婷去年投入黨內初選時，幫她站台的人包括台南市長黃偉哲、台南市議會議長候選人邱莉莉、前內政部長徐國勇、前民進黨中執委郭再欽與英系要角黃承國、洪耀福等人，直呼原來台南政壇不僅在地跟郭再欽的關係，連她最熟悉的「英系台北幫」跟他們都很麻吉。

針對方一峰遭人當街擄上箱型車事件，台南地檢署檢察長葉淑文強調，在市議會正副議長選舉期間，絕不容許任何關於賄選或暴力等不法情事介入，若有任何不法情事發生，南檢必會傾全力嚴加查辦，「檢警調必定全力掃蕩所有不法，還給台南市一個乾淨、和平的選風。」

徐巧芯23日透過臉書發文表示，今天最震撼的就是台南「黑到發紫」的相關新聞，對於媒體報導「民進黨台南市議員林依婷父親當時也在車上」，她感到十分好奇，「這個林依婷是誰啊？」

「但不查還好，一看到這張照片嚇一跳！」徐巧芯透露，原來台南政壇不僅在地跟郭再欽的關係，連她最熟悉的「英系台北幫」跟他們都很麻吉。她指出，林依婷去年投入黨民進黨內初選時，幫她站台的人包括黃偉哲、邱莉莉、徐國勇、黃承國、洪耀福、郭再欽、洪耀南等人，直呼「南北大咖一起串連，能不贏嗎？」

此貼文一出立馬引發外界關注，有網友留言批評「連當時的內政部長徐國勇都去了， 大長官都幫忙站台，難怪警察都不敢動」、「台南的問題就是太久沒有政黨輪替」、「真是貪腐黑金一條龍系列」、「這才是標準的台南幫，每個都有背景」、「真的黑到發紫、發青，乾脆整個黨改成黑色，這樣比較名符其實」。