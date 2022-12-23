「世代交替」後同台！與費鴻泰誰尷尬　徐巧芯：我不搞論資排輩這套

▲王鴻薇茶會，費鴻泰、徐巧芯出席相挺。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨台北市第三選區立委補選參選人王鴻薇今（23）早舉行松山區競選服務處成立儀式，近日因「世代交替」而隔空交火的立委費鴻泰、議員徐巧芯也到場相挺，只見兩人在儀式過程中全然零互動，直到結束後徐才上前與費握手致意。事後徐巧芯告訴媒體，握手時費鴻泰的手有縮回來。徐還稱過往很多活動都會碰到費，會跟他敬酒，但也強調「反正我也不搞論資排輩這一套」。

費鴻泰致詞時，全都聚焦王鴻薇的選情，表示補選投票率可能較低，因此大家一定要團結出來投票，才能打贏存有黑金疑雲的民進黨。而徐巧芯致詞時，則意有所指的強調2022民進黨敗選是因為年輕人未相挺，所以未來國民黨應該讓「有戰力、有戰功、有揭弊能力」的人進到國會。

事後徐巧芯告訴媒體，平常很多活動都會碰到費鴻泰，「我都坐他隔壁耶，雖然沒特別跟他聊什麼，但都會跟他敬酒，都會跟他說委員您好、委員謝謝！」她接著表示，「總之作為晚輩嗎？反正我也不搞論資排輩這一套，我對所有議員、立委都會打招呼，所以自己是絕對不會因為這種事情而感到尷尬。」

有媒體問到，徐巧芯致詞稱國民黨應該讓「有戰力、有戰功、有揭弊能力」，指的是自己比費鴻泰更適合嗎？對此，徐巧芯表示，「我對我自己非常有信心，如果有一天進到立法院，這8年來蔡英文做的所有事，包括網軍、媒體標案，所有弊案我都會通通查出來，我都不會放過！」還稱她可以當一個考古學家，把這段歷史考古出來。