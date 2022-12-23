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兒拿奶粉「嗨灑聖誕樹」被罵裝無辜：要下雪啊！媽見滿地雪白崩潰

▲▼ 。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

▲原PO叫兒子去罰站，兒子還裝無辜。（圖／翻攝自FB我愛全聯-好物老實説）

記者施怡妏／綜合報導

聖誕節將至，不少人會在家裡擺放聖誕樹，節慶氣氛更濃厚，就有一名媽媽崩潰表示，費了好大的功夫才組裝好聖誕樹，結果下一秒就看到，小孩拿著她的「全脂奶粉」當雪花灑在聖誕樹上，原PO看到這一幕氣炸，小孩還說「因為聖誕樹要下雪阿」，讓她超崩潰。

原PO在臉書「我愛全聯-好物老實說」發文，只是一轉眼沒有注意，小孩居然拿著她每天必喝的精神糧食「全脂奶粉」，當成雪花狂灑，聖誕樹以及地上都是滿滿的奶粉，「問他為什麼要這樣亂灑奶粉，他只說『因為聖誕樹要下雪呀』」，原PO聽了差點昏倒，「叫他旁邊罰站，居然還給我裝無辜」。

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原PO表示，雖然不是嬰兒喝的奶粉，「但也是我辛苦的血汗錢」，灑在聖誕樹上真的有雪花感，也蠻美的，而且整個客廳都是奶香，「是很香啦，但還是止不住我心中燃燒的一把火」，邊清理邊聞到奶粉的香味，讓原PO更心痛，「這罐真的很好喝欸，嗚嗚~~好浪費，我們家平常補鈣也都靠喝牛奶，周末要去補貨了」。

▲▼ 。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

▲網友們笑翻。（圖／翻攝自FB我愛全聯-好物老實説）

貼文一出，掀起網友討論，「雖然打掃很痛苦，但真的好有想像力喔」、「我覺得這孩子很有儀式感！當初我家是用痱子粉」、「會不會接下來『螞蟻上樹』」、「很有才華的孩子，好好栽培」、「不用去北海道就可以灑雪花，孩子替爸媽省蠻多的」、「突然覺得我女兒早上打翻除濕機的水根本小case」。

另外也有網友提醒，「千萬不能用吸塵器，機器吸時的溫度會將奶粉粉末變黏稠，到時你打開吸塵器，可能看到的不是粉末，是一坨坨的」、「如果吸塵器沒清理乾淨，以後天氣再熱點，會不時聞到奶臭味，到時真的會哭了」、「用小掃帚掃」。

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