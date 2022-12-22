2023斗六燈會「Sunshine兔YOU」　賞燈+跨年這場一次滿足

▲斗六光影燈會暨跨年晚會，在今年全新完工的膨鼠森林公園展開，為即將到來的農曆年節，增添濃濃的年味與獻上祝福。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2023跨年斗六市與以往最大不同是唯一跨年晚會結合過年燈會的大型燈會活動，將在啟燈之後一路跨過元宵節展演到3月31日，成為前所未有最長展演的燈會，啟燈暨跨年晚會活動將於12月31日晚上在膨鼠森林公園拉開序幕。

斗六市公所舉辦「Sunshine兔YOU」燈會，一個月前就陸續佈展各項燈飾、光環境的營造與測試，不但是為燈會熱身，更是展現元氣滿滿的活力斗六。燈會活動除了精彩的主燈區在膨鼠森林公園之外，副燈區亦在具有歷史意義的行啟記念館佈展，讓全國民眾在燈會期間看見具有各樣不同特色的斗六。

▲主燈「元氣兔」，雙手揮舞著元氣棒！代表要在新的一年，帶給大家滿滿的活力與元氣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



燈會的主題以「元氣」為主軸，主燈「元氣兔」，雙手揮舞著元氣棒！代表要在新的一年，帶給大家滿滿的活力與元氣。主燈元氣兔的設計呈現傳統工藝、現代插畫風格，融入在地特色文化，體現活力斗六與元氣滿滿的形象，無敵可愛的元氣兔呈現兔子的可愛、朝氣、活潑；為大家打氣加油，補充滿滿的元氣能量。

▲斗六光影燈會暨跨年晚會，在今年全新完工的膨鼠森林公園展開，為即將到來的農曆年節，增添濃濃的年味與獻上祝福。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六市長林聖爵表示，此次斗六光影燈會暨跨年晚會，在今年全新完工的膨鼠森林公園展開，膨鼠森林公園不管平日及假日都是人潮滿滿，其中假日的膨鼠森林市集，更是大受歡迎，燈會佈展在這裡，不但提供全國民眾一個休閒的好去處，更為即將到來的農曆年節，增添濃濃的年味與獻上祝福。

啟燈晚會暨跨年晚會，當晚卡司精彩，除了各項歌舞表演之外，斗六市公所更邀請了農村武裝青年、海鷗K Seagull-K阿卡貝拉、怕胖團。其中怕胖團更是跨年晚會的壓軸團體，將帶領民眾在倒數聲中迎接長達180秒的跨年煙火，與民眾一同歡樂跨年迎接新年。

▲斗六光影燈會暨跨年晚會，在今年全新完工的膨鼠森林公園展開，為即將到來的農曆年節，增添濃濃的年味與獻上祝福。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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