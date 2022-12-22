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花蓮跨年最好玩！大咖演唱會+煙火秀　元旦健走迎曙光抽大獎

▲▼跨年演唱會邀請亞洲舞王羅志祥及鐵肺公主戴愛鈴壓軸，還有跨年倒數煙火秀。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼跨年演唱會邀請亞洲舞王羅志祥及鐵肺公主戴愛鈴壓軸，還有跨年倒數煙火秀。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

決定好2022-2023跨年要到哪裡了嗎？花蓮縣長徐榛蔚邀請您12月31日一同來參與東台灣最盛大、卡司最強的「花蓮太平洋觀光節」跨年演唱會，跨年完1月1日更可以到太平洋公園參加「2023愛戀花蓮元旦健走」，只有到花蓮才能一次滿足您的新年願望。

觀光處處長張志翔表示，東台灣最大音樂盛典「花蓮太平洋觀光節」將由亞洲舞王羅志祥、鐵肺公主戴愛玲等巨星輪番獻唱，更邀請近日發行首支單曲《Fire Fighter》的 FEniX 以及舞蹈超群男團—原子少年土星輪番火熱登台演出，當天還有300秒的震撼煙火表演，絕對讓現場歌迷精采可期，建議想來「花蓮太平洋觀光節」跨年的民眾趕緊搶訂住宿和車票！

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▲▼跨年演唱會邀請亞洲舞王羅志祥及鐵肺公主戴愛鈴壓軸，還有跨年倒數煙火秀。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

今年與縣內各商家合作，凡12月30日至31日兩天在花蓮縣內店家消費，持單筆消費滿300元以上的發票，或蓋有統一編號店章的收據即可至「太平洋觀光節」跨年演唱會現場服務台兌換 1 張摸彩券，獎品有Gogoro電動機車3台、電動腳踏車10台及任天堂Switch 20台；得獎者將於2023年1月份採網路直播方式抽出（抽獎日期另訂將公告於FB花蓮觀光粉絲團），活動所募得發票將全數捐給縣內社福團體，促進消費更提倡地方社會公益。活動辦法請至花蓮觀光資訊網查詢（https://reurl.cc/lZMVqQ）。

除了跨年演唱會及消費抽獎活動，花蓮縣政府更將於1月1日上午9點在花蓮市太平洋公園舉辦「2023愛戀花蓮元旦健走」活動，邀請民眾從太平洋公園出發，沿著兩潭自行車道健走至吉野石羊裝置藝術折返，全程來回約3公里，讓大家體驗年底即將完工的太平洋共融公園嶄新風貌。

▲▼跨年演唱會邀請亞洲舞王羅志祥及鐵肺公主戴愛鈴壓軸，還有跨年倒數煙火秀。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

跨年結束，元旦當天可以到太平洋公園參加「2023愛戀花蓮元旦健走」活動。

健走現場也準備摸彩活動，有100台冰箱、100台電鍋、30台電視等300項大獎，歡迎大家踴躍參與，舒展身心開啟嶄新的一年。

活動詳請： https://reurl.cc/YdEaL0）
更多資訊請至：
花蓮觀光資訊網 http://tour-hualien.hl.gov.tw/
花蓮觀光粉絲團 https://www.facebook.com/hltour/

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