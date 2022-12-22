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南投跨年晚會移師921會展中心　聽荒山亮李千娜飆歌...再抽iPhone

▲南投縣跨年活動將移師會展中心舉行，為準縣長許淑華上任後第一個大型活動。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣跨年活動將移師會展中心舉行，為準縣長許淑華上任後第一個大型活動。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2022年即將告終，南投縣政府宣布今年12月31日跨年晚會將首度改在南投縣會展中心舉行，今年同樣邀請到許多跨世代歌手及表演團體，包括台語金曲歌王荒山亮、負責壓軸演出的「南投之光」李千娜，並加碼璀璨煙火秀，來現場還有機會抽中iPhone14、蘋果第9代iPad和電動自行車等好禮。

「星空閃耀－2023南投跨年晚會」記者會21日舉辦，即將上任縣長的立委許淑華、縣府文化局長林榮森、觀光處長陳志賢、縣議員曾振炎等人共同進行啟動儀式；縣府解釋，為維護剛整修好的南投縣立體育場，此次改在會展中心舉辦，邀請鄉親在當晚6時30分到場、倒數迎接新的一年。

▲南投縣跨年活動將移師會展中心舉行。（圖／南投縣政府提供）

許淑華說，縣府8年來每年都會舉辦跨年晚會，「清境場」總吸引許多外地遊客共襄盛舉，「南投場」也會開啟連線，2地民眾一同倒數，讓在地鄉親與外地遊客都能感受到新年氣氛；今年邀請到李千娜等南投優秀青年子弟，也將是她上任後的第一場活動，歡迎縣民一起同樂。

▲南投跨年活動首度移師921會展中心舉行。（圖／南投縣政府提供）

縣府指出，活動主持人為選秀節目出身、橫跨綜藝圈的Cindy，並邀請台語唱將荒山亮、國台客語歌手吳勇濱、潛力創作女主唱陸婷、音樂才女王敏淳，以及「神棍樂團」、新生代「不明霧」樂團，還有小朋友最愛的YOYO家族KIWI姐姐與鳳梨哥哥；另也邀請到南投在地年輕樂團「流浪盒子」、在地教師組成的「NTT教師樂團」帶來精彩演出，最後將由許淑華帶領各局處首長、影歌視三棲的李千娜與鄉親壓軸倒數。

縣府也提供電動自行車、IPHONE 14、DYSON吸塵器、43吋液晶電視、蘋果第九代IPAD、7-11禮券等百項抽獎品，會場周邊則規劃美食專區、農特產品及文創商品等攤位。

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