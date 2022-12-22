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112元旦連假北部車潮多　公路總局省道疏運措施報您知

▲公路總局一工處轄管省道疏運措施

▲公路總局一工處轄管省道疏運措施。（圖／一工處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

112年元旦3天連續假期即將到來，公路總局一工處21日表示，預估北部地區自12月30日（五）下午開始，在快速公路銜接國1及國3附近路段會有第一波中短程南下車潮，中長程南下的主要車潮則會在12月31日（六）上午出現，建議鄉親出發前先上網了解路況選擇路線，避開國道壅塞車路段。

一工處預計12月31日整日的交通都會十分繁忙，除上午的南下長途車潮外，下午開始，將有另一波跨年活動車潮，依往年經驗，車潮會持續到元旦清晨，一工處呼籲各位鄉親多利用大眾運輸工具，以免精神不濟發生危險。

短程出遊的車潮在連假期間每天都會出現在北部各知名景點周邊，1月2日（一）下午會是北返車流的高峰，建議短程出遊的鄉親在出發前先上網了解路況，以免與長途北返車潮相遇，耽誤回家時間。

第一區養護工程處呼籲長途北上的鄉親可以提早出發，避開車多時段，也請短程出遊的鄉親多利用公共運輸，若駕車出遊，可考慮走替代路線，避免壅塞。

另外，台31線從蘆竹到湖口僅40分鐘車程，可作為往返新竹及桃園間的短程國道替代道路；北部地區往返宜蘭用路人如遇國道5號壅塞，可改道行駛台9線北宜公路作為替代路線。

12月31日0時-12時，高公局將封閉台66線銜接國道1號的平鎮系統交流道南下車道，預定由台66線銜接國道南下的用路人，可於台66線平鎮交流道或新屋交流道銜接平面道路至國道1號幼獅交流道南下。

1月1日、1月2日12時-21時，台61線銜接國3西濱交流道北上匝道也會封閉，建議北上的用路人可續行台61至前方80公里附近，左轉香山聯絡道銜接國3交流道北上。

依據往年經驗，由台64線連接台61線南下的車輛，常因台北港前路口的號誌無法消化車流而造成車陣回堵，第一區養護工程處建議用路人可以提前在八里下匝道後左轉縣道105線中華路，由台61線八里交流道上西濱快南下。

台61線在新竹市區有5.5公里的斷鏈路段，必須由台15線連接，為因應大量車流進入竹市，相關管制措施如下：

（1）台68線南寮匝道自12月30日晚間21時~1月2日晚間21時禁止左轉台15線南下，同時段，台15線72公里處新港三街路口也會封閉

（2）台61線鳳鼻隧道前竹1路口，12月30日下午15時~1月2日上午9時封閉。

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