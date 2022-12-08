元旦連假難逃塞車！公總祭公共運輸優惠　「86條國道客運85折」

▲元旦連假，86條國道客運路線推出平日或85折優惠。（資料圖／國光客運提供）

記者李姿慧／台北報導

元旦將有3天連假，預料將湧現大量返鄉旅遊車潮，為鼓勵民眾多搭公共運輸，公路總局也祭出優惠，86條中長途國道客運將可享平日或85折優惠，使用電子票證搭51條台灣好行路線將有5折優惠。

為鼓勵民眾元旦連期少開車、多搭公共運輸，公路總局表示，連假前一日111年12月30日0時起至112年1月2日24時止，將推出多項全國性共通國道公路客運優惠，包含86條中長途國道客運路線享平日優惠或85折優惠價；搭乘高鐵、台鐵或國道客運於10小時內轉乘在地客運，可享一段票或基本里程免費優惠；使用電子票證搭乘51條台灣好行路線，也可享半價優惠。

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此外，公路總局也針對東部地區推出兩項地區限定優惠，第一項為「在地有腳租賃優惠」措施，搭乘指定東部國道客運路線，持票根向東部指定汽機車租賃業者租車享租賃優惠，再持車輛租賃憑單，回程客運票價再享優惠，租汽車者折抵200元、機車者折抵100元。

第二項優惠則是持有東部合法旅宿住宿憑證或台灣好行套票，來回搭乘指定東部國道客運路線享「4人同行1人免費」，回程再享總票價折抵200元優惠。