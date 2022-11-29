元旦3天連假瘋跨年出遊！台鐵加開78列次　12／2起開搶

▲台鐵EMU3000型新美學城際列車。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

112年元旦將有3天連假，台鐵全線將加開78列次，12月2日本周五凌晨起開搶。此外，台鐵也著手規劃因應各地跨年活動，將再加開第二波加班車。

元旦3天連假將至，台鐵規劃111年12月30日起至112年1月3日共5天元旦疏運期，台鐵局營運科長李宗陽表示，因應疏運旅客需要，元旦疏運期間包含平時周末加班車，以及增開實名制列車、區間快等，全線共加開78班各級列車，12月2日凌晨0時起開放訂票。另因應跨年夜，各地也將再加開第二波加班車。

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根據台鐵規劃，78班加班車除周末加開列車外，另還有元旦疏運期間東部地區實名制列車有4班次，皆以EMU3000型新自強號以及普悠瑪號行駛外，111年12月31日至112年1月2日也將增開樹林－花蓮EMU900型區間快車6班、七堵－高雄EMU900型區間快車6班。

▲台鐵元旦疏運實名制列車。（圖／台鐵）

台鐵提醒，東線實名制列車班次將於12月3日周六0時起，開放111年8月1日前設籍於花蓮縣、台東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。

另為加強疏運旅客，台鐵111年12月30日至112年1月3日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。