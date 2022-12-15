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元旦連假湧出遊潮！高鐵較滿時段出爐　再加開6班次「12／17開搶」

▲▼高鐵,旅客,列車,月台。（圖／記者李姿慧攝）

▲高鐵元旦連假加開第二波加班車。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

元旦連假將至，返鄉出遊、跨年潮湧現，高鐵熱門時段幾乎客滿，台灣高鐵今(12/15)宣布加開第二波加班車，將再增開6班次，12/17周六凌晨開放搶票。

根據高鐵官網顯示元旦連假訂位情況，12/30下午4時過後南下班次較為客滿；12/31中午12時前的南下班次也幾乎快客滿；1/2上午11時半過後北上班次也較為客滿。

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台灣高鐵今表示，2023元旦疏運期間，旅客預購車票踴躍，為加強服務跨年、返鄉及出遊旅運需求，經檢視運能調度後，決定再加開6班次列車，包括南下4班、北上2班，自12/17周六凌晨零時起開放購票。

根據統計，元旦疏運期間，高鐵兩波加班車共加開120班次，總計5天提供842班次列車的旅運服務。高鐵公司表示，元旦疏運期間人潮眾多，各車次均提供自由座服務，旅客可當日購票。另持定期票、回數票、悠遊聯名卡或一卡通聯名卡的旅客，亦可直接感應進站搭乘自由座。

因應元旦連假，高鐵除加開加班車外，台灣高鐵也推出「飯店聯票」，攜手雙北近60家優質飯店，推出「新年雙享 好事成雙」專案優惠。即日起至2023年2月底，凡旅客透過專案合作之雙北飯店官網訂房並加購高鐵車票，即享疏運期間不限車次、不分標準車廂對號座或商務車廂，高鐵車票8折優惠，選擇非疏運期間更有車票75折優惠。

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