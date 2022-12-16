有好康！元旦連續假期搭乘葛瑪蘭客運　最高票價優惠81折起

▲▼元旦連假搭葛瑪蘭客運最高優惠81折起、台灣好行礁溪線全票只要10元。（圖／葛瑪蘭客運提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

有好康！最高票價優惠81折起，葛瑪蘭客運為鼓勵民眾於元旦連續假期搭乘大眾運輸，於2022年12月30日至2023年1月2日期間，提供票價優惠最多節省60元，並於2022年12月15日開放車票預售，另有公共運輸轉乘優惠、台灣好行半價優惠、在地有腳租車優惠及宜花東加碼行銷優惠，等四大優惠，敬請民眾多加利用。



葛瑪蘭客運表示，國道客運宜蘭線最高票價優惠81折起，於連續假期尖峰時段提供每5-10分鐘1班車的密集班次，並透過大客車專用道、106乙路線等分散疏運，減少台北往返東部地區的交通時間，省去自行開車歷盡千辛萬苦塞到各大景點後，又要面臨停車位一位難求的窘境，讓您闔家暢遊蘭陽地區，搭乘大眾運輸遊宜蘭得以更優惠及更便捷。

購票可至葛瑪蘭客運官網、葛瑪蘭多元服務APP或現場購票櫃台購買當日車票(另有來回票、套票等優惠票種)，且為減少現場排隊等候時間，亦提供手機線上車票訂購，免於現場櫃台前拎著大包小包排隊的辛勞，登出只要出示QRcode即可上車（網路購票系統：https://web.kamalan.com.tw/weborder#/term）。

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而台灣好行礁溪線全票享半價優惠，使用電子票證(含行動支付)搭乘台灣好行礁溪線(綠11)，全票享有半價優惠，往返礁溪火車站、五峰旗風景區、林美石磐步道、佛光大學及淡江大學蘭陽院區，通通只要10元。

使用電子票證轉乘公共運輸，享一段票免費或折抵最高21元，這是便利遊客於連續假期間前往宜蘭地區景點與在外遊子返鄉團圓，使用電子票證或行動支付搭乘國道客運路線(請在場站過卡機進行過卡)、台鐵或高鐵路線後，並轉乘在地客運路線，享有轉乘優惠(轉乘優惠次數不限)，大大減少交通轉乘花費金額。

持國道客運車票票根享指定業者租車優惠/宜花東加碼行銷優惠(擇一)

交通部公路總局提供更優惠的加碼方案，凡於期限內持該公司北宜國道客運來回票根及租車憑證正本,於返程搭乘國道客運時，可享加碼優惠。

另，在地有踏腳租車優惠(指定業者享租車優惠)：

1.租車期間：於111年12月31日至112年1月2日連假內租賃。

2.國道客運票根：於111年12月31日至112年1月3日連假間及後一日。

3.凡持汽車租賃契約正本+國道客運來回票根(不限起訖)優惠最高上限200；機車最高上限優惠100元。

4.符合以上限定搭乘及租車日期者即可享優惠，詳細資訊請洽交通部公路總局官網。

宜花東加碼行銷優惠：

1.持東部在地合法旅宿業住宿憑證及台灣好行套票，享東部指定國道客運路線4人同行1人免費，回程再享總票價折抵200元。

葛瑪蘭客運強調，確實加強防疫作業，完成車輛及場站定時清潔消毒，所屬駕駛員、服務人員每日量測體溫並配戴口罩，於客運場站提供民眾免費口罩、消毒酒精等防疫物資，務求做到防疫滴水不漏，讓民眾搭車放心，遠離病菌。